Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина всегда может рассчитывать на Варшаву, которая останется последовательной по отношению в политике к Россию. По его словам, все хотят мира, однако окончание войны должно создать гарантии безопасности для Украины.

Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников

24 февраля Анджей Дуда выступил в Киеве на форуме "Поддержи Украину" по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

"Сегодняшнее событие чрезвычайно важно, поскольку происходит в свободном и гордом Киеве. Путин хотел оккупировать Украину за три дня, но не смог этого сделать даже за три года и никогда не сможет", — сказал Дуда.

Польский лидер заявил, что его страна и дальше будет лидером в поддержке Украины.

"Поэтому я хочу вас заверить, что вы всегда можете рассчитывать на Польшу и что мы никогда не откажемся от демократической, независимой Украины. Мы также будем продолжать нашу последовательную политику в отношении России. Мы все хотим здесь мира, но мир, к которому мы стремимся, должен быть справедливым, длительным и основываться на гарантиях безопасности", — подчеркнул Дуда.

Анджей Дуда добавил, что Украина должна быть представлена на официальных переговорах, иначе кратковременный мир быстро перерастет в новую войну, которая может быть еще более кровавой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал о важном документе, который через Келлога передал Трампу

Также "Комментарии" писали, что в Кремле заявили, что США изменили свое мнение по поводу войны в Украине. По словам Пескова, Москва ожидает, когда Вашингтон сосредоточится на "первопричинах" войны в Украине.