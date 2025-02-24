Анджей Дуда обратился к украинцам: он дал важное обещание

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Slava Kot
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина всегда может рассчитывать на Варшаву, которая останется последовательной по отношению в политике к Россию. По его словам, все хотят мира, однако окончание войны должно создать гарантии безопасности для Украины.
Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников
24 февраля Анджей Дуда выступил в Киеве на форуме "Поддержи Украину" по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.
Польский лидер заявил, что его страна и дальше будет лидером в поддержке Украины.
Анджей Дуда добавил, что Украина должна быть представлена на официальных переговорах, иначе кратковременный мир быстро перерастет в новую войну, которая может быть еще более кровавой.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал о важном документе, который через Келлога передал Трампу
Также "Комментарии" писали, что в Кремле заявили, что США изменили свое мнение по поводу войны в Украине. По словам Пескова, Москва ожидает, когда Вашингтон сосредоточится на "первопричинах" войны в Украине.
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