Андрей Билецкий рассказал, исчезнет ли классическая война со штурмами, посадками и окопами



















На DOU Day командир третьего армейского корпуса Андрей Билецкий рассказал, как технологии влияют на войну и приведут ли они в конце концов к исчезновению классической войны со штурмами, посадками и окопами.

Андрей Билецкий

По его мнению, окопная война с нами надолго. Но уже сейчас 80-90% ее результата зависит от технологий — это об эффективности применения армий, потерях противника и контроле над территориями.

Он рассказал, что у "Тройки" есть собственные R&D-команды, которые создают FPV-дроны, гексакоптеры, системы ПВО. Благодаря этому бригада одна из немногих, кто реально сбивает "шахеды". Вне конкуренции бригада в создании наземных роботов. Они уже каждый день возят на позиции десятки тонн груза без участия людей.

"Я уверен, что ударные платформы станут следующей революцией по военному делу. В частности, появление противопехотных платформ и НРК-ПВО, которые существенно снизят угрозу от FPV и "языков" для пехоты", — сказал комкор.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий считает, что того количества мобилизованных, которое есть сейчас, "должно хватать с головой, чтобы спокойно удерживать линию". По его мнению, ключевой вопрос — об эффективности управления и боевой подготовке новобранцев.

Второй момент, который нужно совершенствовать, – это распределение в армии по специальностям в гражданской жизни, то есть айтишники должны заниматься технологиями, а мотористы – ремонтом техники.