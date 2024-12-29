Анализ боев от ISW: где враг пытается прорвать оборону

Война продолжается и боевые действия на фронтах не прекращаются. Обновленный отчет Института изучения войны (ISW) дает детальный обзор ситуации на 29 декабря, отмечая, что, хотя значительных изменений не произошло, на некоторых участках фронта произошло поступательное движение, как со стороны россиян, так и Вооруженных сил Украины.

Бои. Фото из открытых источников

На фронтах войны в Украине и России 28 декабря ситуация оставалась стабильной, хотя происходили отдельные изменения. В частности, ВСУ смогли отбить позиции в Торецке, но российские войска продвинулись к юго-западу от Кременной и сделали небольшие шаги к юго-востоку от Северска.

Согласно последнему отчету Института изучения войны (ISW), россияне продолжали наступление в Курской и Харьковской областях, однако без существенных продвижений. В то же время к югу от Времен Яра российские войска продолжают наступательные действия, но пока нет подтверждений по поводу значительных достижений. Бои продолжаются и на Покровском направлении, однако там ситуация тоже не претерпела значительных изменений.

Институт также опубликовал обновленные карты боев, на которых видно, как российские войска совершают механизированные штурмы, в частности, в районах Тернов и Выемки. Эти операции прошли еще в середине декабря, что свидетельствует о длительности и постоянном характере вооруженного противостояния.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на 1040-й день войны Силы обороны Украины продолжают активно удерживать свои позиции на востоке страны, нанося новые удары по стратегически важным целям российских захватчиков. За прошедшие сутки наши войска уничтожили склады горюче-смазочных материалов и обезвредили вражеские пункты управления беспилотниками.