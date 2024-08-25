Аналитики выяснили, какие силы Россия опрокинула в Курскую область

Российские военные активно опрокидывают разные подразделения на территорию Курской области, среди которых есть как спецподразделения, так и регулярные войска. Аналитики DeepState сообщают, что среди этих подразделений фигурируют отдельные подразделения, например "Ахмат", "Вагнер", ветераны и спецподразделения ВДВ, занимающиеся засадами, логистикой и борьбой с мобильными группами.

Российская армия в Курские области (фото из открытых источников)

Эффективность этих войск проявляется очень неоднородно, порой вызывая смех из-за неорганизованности. Однако их участие подтверждается, в частности, взятием в плен российских военных в начале операции. Кроме того, к операциям привлечены подразделения по глубине России, в частности, бригады с оккупированных территорий на востоке и юге Украины.

По данным аналитиков, значительную роль в российских операциях играет 810 бригада морской пехоты, которую перебросили с левобережья Херсонщины. Еще продолжается опрокидывание подразделений, поэтому полную картину силы РФ в Курщине можно будет увидеть позже.

Согласно информации The Wall Street Journal, операция в Курщине достигла определенных стратегических целей — она не только заставила Россию перебросить войска из других регионов, но и способствовала более решительной поддержке Украины Западом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, чего РФ ожидать от наступления ВСУ на Курщине . ВСУ навязали российским захватчикам свою инициативу, открыв в Курской области новый фронт, заявил секретарь комитета ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке, полковник СБУ Роман Костенко. По словам полковника СБУ, цель Курской операции состоит в том, что ВСУ навязали свои действия противнику в другом направлении, что очень важно на войне.