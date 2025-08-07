Аналитики опубликовали 5 сценариев завершения войны: что пишут

Американский телеканал CNN обнародовал аналитический материал, в котором рассматривает пять потенциальных сценариев завершения полномасштабной войны России против Украины. Все варианты различаются по вероятности и последствиям как для Украины, так и для международной безопасности в целом.

Как может закончиться война

Безусловное прекращение огня со стороны России:



Этот сценарий эксперты считают малореалистичным. Несмотря на предварительные сигналы и дипломатическое давление, Кремль продолжает активно наступление на востоке и пытается удержать оккупированные территории. Даже в случае дополнительного давления на Китай и Индию, оказывающих влияние на Москву, изменение позиции России к осени выглядит маловероятным.

Технические переговоры без прорыва:



Более вероятный сценарий – это временная остановка боевых действий и фиксация линии фронта на время зимы. Такой формат позволил сторонам подготовиться к новому раунду переговоров без реального мира. Если России удастся взять стратегические города в Донбассе, она получит лучшие позиции для давления. Также Кремль, вероятно, будет пытаться подвергнуть сомнению легитимность украинского руководства.

Украина держится — Запад помогает:



В этом случае Украина при поддержке США и ЕС сохраняет контроль над ключевыми территориями. Запад усиливает помощь, а Европа даже может ввести ограниченный контингент НАТО для логистической поддержки без участия в боевых действиях. Это самый оптимистичный для Киева сценарий, заставляющий Россию вернуться к переговорам на менее выгодных условиях.

Обвал обороны Украины – распад баланса в НАТО:



Худший сценарий предполагает провал западной поддержки, например, в случае победы Трампа и его новой договоренности с Путиным. Это может позволить России выйти далеко за пределы Донбасса. В таком случае, Украина рискует потерять значительную часть территорий, а Европа — стабильность на восточном фланге. В условиях отсутствия США, НАТО может оказаться неспособным эффективно реагировать.

Провал Москвы – внутренний коллапс режима:



Не исключается и зеркальное развитие событий — затяжная война, рост потерь, санкционное давление, проблемы в отношениях с Китаем и Индией, а также недовольство внутри России может привести к политическому кризису в Кремле. Повторение ситуации типа афганской кампании или сценария восстания Пригожина способно мгновенно взорвать стабильность режима Путина.

