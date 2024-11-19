На прошлой неделе российские войска вошли в село Дальнее Донецкой области и рассекли надвое полукотёл близ города Курахово. К югу от Дальнего несколько сотен солдат ВСУ продолжают оборонять 5-6 сёл на берегах речки Сухие Ялы.

Котел на Кураховском направлении. Фото: BILD

Теперь российские оккупанты полностью заняли Дальнее, а также подошли к селу Трудовое. Таким образом коридор для отхода ВСУ через сёла Успеновка и Константинопольское сократился до 5,5 км. Такую аналитику предоставил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

ВС РФ продвигаются и к северу от Кураховского водохранилища. Там они взяли посёлок Ильинка и подошли к селу Берестки, а также заняли подходы к автомобильной и ж/д переправам в сторону Курахово. Мосты там разрушены, но ВС РФ теперь могут обстреливать город с севера всего с 1-1,5 км. Если же им удастся восстановить мост и перейти дамбу, то они могут атаковать Курахово с севера, считает Рёпке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Враг имеет продвижение на фронте: где оккупировал территории

Враг продвинулся в Калиновке, Торецке, Курахово, Берестках, возле Временного Яра, Погребков, Юрьевки и Раздольного. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState в пояснительной записке к обновленной карте боевых действий.

По данным Института изучения войны ( ISW ), кафиры недавно продвинулись в Купянск и к западу от Кременной во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 18 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 18 ноября, но якобы записанные 13 ноября, показывают, как украинские силы берут российских пленных по улице Дзержинского в восточном Купянске, указывают на то, что российские войска продвинулись в этом районе, вероятно, примерно 13 ноября.

Дополнительные видео с геолокацией, опубликованные 17 ноября, показывают, что российские войска также недавно продвинулись на запад в полях юго-восточнее Ямполевки (к западу от Кременной).

Российские военныекоры утверждали, что в Заоскильском микрорайоне восточного Купянска продолжаются ожесточенные бои, хотя один воинкор отметил, что российские оккупанты еще не закрепили позиции в этом районе. Российский источник утверждает, что захватчики продолжают наносить удары по украинским понтонным переправам через реку Оскол. Детали – по ссылке.