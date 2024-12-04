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"Амнистия" за СОЧ: решит ли новый закон проблемы войска

Закон предусматривает отмену наказания за возвращение в армию

4 декабря 2024, 22:42
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Марьян Ощановский

"Помилование" сбежавших с фронта военнослужащих, но впоследствии вернувшихся в армию, не решит проблему СОЧ, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

"Амнистия" за СОЧ: решит ли новый закон проблемы войска

В Украине увеличилось количество случаев дезертирства. Фото из открытых источников

"Хочется надеяться, что существует понимание, что закон о возвращении в армию ушедших в СОЧ не является решением проблемы СОЧ. Когда пишут о количестве тех, кто уже вернулся сейчас в армию, учитывают цифры новых СОЧшников, которые решили воспользоваться такой возможностью именно благодаря этому закону. Легче попытаться потушить пожар новым законом или созданием какой-то новой структуры типа военного омбудсмена. Не трудно пиариться на вопросах установления четких сроков службы — особенно, зная, что это в нашей ситуации невозможно. Гораздо сложнее менять существующую систему", – подчеркнул Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, сильная мотивационно-идеологическая работа, авторитетные командиры, качественная подготовка – вот с чем можно и нужно работать.

"Это непростое и объемное дело. Но только такая работа может принести реальное решение проблемы большого количества случаев СОЧ", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ноябре армия РФ во время боев в Украине ежедневно теряла около 1500 человек ранеными и убитыми. Отмечается, что это самый высокий уровень потерь России с начала войны. Причиной роста потерь россиян источник назвал расширение зоны боевых действий и увеличение интенсивности боев на фронте.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики усиливают присутствие в Днепровском заливе и на Кинбурнской косе, которая является единственной оккупированной территорией Николаевской области. По словам спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, РФ сосредоточила на Кинбурнской косе подразделения артиллерии и противовоздушной обороны, а также перебросила из Севастополя дивизион речных катеров. Он отметил, что освобождение косы заблокирует возможности подразделений армии РФ получать поддержку с моря.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5474
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