Американский историк назвал три сценария Третьей мировой войны: о чем громкая статья Тимоти Снайдера

Кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает запугивать мир угрозами ядерной войны, пытаясь вызвать панику и вынудить Украину капитулировать. Однако верить в его угрозы – это лишь укреплять его позиции и фактически приближать начало Третьей мировой войны. Об этом пишет американский историк и профессор Йельского университета Тимоти Снайдер в статье под названием "Третья мировая война? Поможем сдерживающим ее".

Тимоти Снайдер (фото из открытых источников)

Для иллюстрации рисков глобального конфликта историк сравнивает их со "сожженным городом". По его мнению, страх за свой город, который может быть уничтожен, вполне понятен. Но когда горит дом соседа, неуместно винить пожарных в возгорании или протестовать против их работы. Такое поведение является проявлением паники, которая может обернуться саморазрушением.

"Было бы плохо, если бы началась Третья мировая война. Это обоснованный страх. Когда украинцы сопротивляются России, они делают все сценарии такой катастрофы менее вероятными. В масштабах нашего мира украинцы — это пожарные. Нет смысла обвинять их во вторжении РФ или мешать им выполнять свою работу. Это уже не страх, а саморазрушающаяся паника. более вероятной", — отмечает Снайдер.

По его мнению, существует три наиболее вероятных сценария начала Третьей мировой войны: эскалация обычной войны в Европе, эскалация конфликта в Тихоокеанском регионе, а также распространение ядерного оружия. Однако, как считает историк, сопротивление Украины сдерживает реализацию этих сценариев, обеспечивая безопасность остального мира.

"Эти сценарии Третьей мировой войны не реализовались, потому что украинцы идут на риск", — подчеркнул он.

Снайдер также напоминает, что после окончания Второй мировой войны наиболее вероятным вариантом последующего глобального конфликта считалась война в Европе из-за вторжения Москвы. "Это вторжение произошло. Благодаря Украине продолжающаяся сейчас война ограничилась одной страной — их собственной. Россия ворвалась в Украину без провокаций 2014 года, а затем расширила масштаб вторжения 2022-го. Несмотря на подавляющее большинство прогнозов, Украина устояла… Но это настолько огромно" достижения, которые мы склонны не замечать его", — написал историк.

По мнению Снайдера, истерия способствует "поклонению великой сильной личности", и распространяющие панику о Третьей мировой войне делятся на тех, кто верит в "великого сильного Путина" или в "великого сильного Трампа". Первые слушают ядерные угрозы Кремля и хотят заставить Украину показаться, что фактически делает Третью мировую войну более вероятной. Однако даже в самой России угрозы Путина уже не воспринимают всерьез.

Поклонники "большого сильного Трампа" ждут от него скорого решения всех проблем, в частности реализации его обещания "завершить войну за 24 часа". Но, как отмечает Снайдер, это иллюзия, поскольку у Трампа нет ни власти, чтобы заставить россиян прекратить войну, ни возможностей заставить украинцев сложить оружие. Кремль пытается использовать эти иллюзии, нагнетая истерию по поводу риска Третьей мировой войны.

Историк призывает не путать реальную войну в Украине с телевизионными шоу или подкастами и ясно осознать, что украинцы делают для всего мира.

"Украинцы взяли титанически сложную ситуацию и сделали ее максимально легкой для нас. Своим сопротивлением они всячески укрепили нашу национальную безопасность. Их мужество дает нам возможность выбирать трусость. Но навязывать свою истерию мужественным укрепляющим нашу безопасность людям — это самое опасное, что мы можем сделать", — отмечает профессор.

Снайдер отмечает, что никто в здравом уме не хочет, чтобы началась Третья мировая война. Поэтому не стоит мешать сдерживающим ее или отказывать им в поддержке.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США признают, что Украину могут принудить к переговорам с Россией