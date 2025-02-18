Американский дипломат допустил, когда могут встретиться Зеленский, Трамп и Путин

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Лиля Воробьева
Бывший посол США в Украине и директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Гербст считает, что в случае достижения договоренности о начале переговоров по войне в Украине встреча президентов США, Украины и РФ должна состояться "в течение недель". Об этом он заявил в интервью Укринформу .
Джон Гербст (фото из открытых источников)
Гербст подчеркнул, что пока неясно, действительно ли такие переговоры состоятся, но если договоренности будут достигнуты, то события должны разворачиваться быстро.
В то же время он напомнил о заявлении спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога, который во время Мюнхенской конференции безопасности говорил об "один процессе, но, возможно, два канала".
Также экспосол прокомментировал вероятность визита президента США Дональда Трампа в Москву 9 мая. Он отметил, что такой шаг был бы ошибкой, но спрогнозировать, как сам Трамп оценивает эту возможность, сложно.
Гербст также подтвердил, что Трамп склонен к лести, а российский диктатор Владимир Путин умеет этим пользоваться. По его словам, когда Путин заявил, что "не вторгся бы в Украину, если бы у Трампа не украли выборы", он дал американскому президенту "два подарка в одном заявлении".
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