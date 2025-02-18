Американский дипломат допустил, когда могут встретиться Зеленский, Трамп и Путин

Бывший посол США в Украине и директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Гербст считает, что в случае достижения договоренности о начале переговоров по войне в Украине встреча президентов США, Украины и РФ должна состояться "в течение недель". Об этом он заявил в интервью Укринформу .

Джон Гербст (фото из открытых источников)

Гербст подчеркнул, что пока неясно, действительно ли такие переговоры состоятся, но если договоренности будут достигнуты, то события должны разворачиваться быстро.

"На мой взгляд, если мы достигнем договоренности о начале переговоров, что-то такое должно произойти. И не через годы, а в течение недель. Но, опять же, произойдет это или нет, подождем и увидим", — отметил бывший посол.

В то же время он напомнил о заявлении спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога, который во время Мюнхенской конференции безопасности говорил об "один процессе, но, возможно, два канала".

"Это наводит на мысль, что такая встреча этих трех лидеров маловероятна или, по крайней мере, маловероятна в ближайшее время. Но все может измениться, поскольку переговоры начинаются, и новые факторы могут вступить в игру", — сказал Гербст.

Также экспосол прокомментировал вероятность визита президента США Дональда Трампа в Москву 9 мая. Он отметил, что такой шаг был бы ошибкой, но спрогнозировать, как сам Трамп оценивает эту возможность, сложно.

"Думаю, было бы ошибкой ехать 9 мая. Но будет ли Трамп видеть это как ошибку, сказать не могу. Я просто не знаю",- заявил он.

Гербст также подтвердил, что Трамп склонен к лести, а российский диктатор Владимир Путин умеет этим пользоваться. По его словам, когда Путин заявил, что "не вторгся бы в Украину, если бы у Трампа не украли выборы", он дал американскому президенту "два подарка в одном заявлении".

"Но одновременно я думаю, что Трамп ни в коем случае не хочет, чтобы его использовали с помощью любых методов, включая лесть. Однако я думаю, что Путин уверен в своей способности убеждать людей делать то, что он хочет, включая людей, которые являются лидерами очень мощных государств", — сказал он.

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