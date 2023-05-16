Американские танки все ближе к Украине: M1 Abrams прибыл в Германию

Министерство обороны США 15 мая сообщило, что 31 американский танк M1 Abrams прибыл в учебный центр в Графенвере, расположенный на территории Германии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.



Американские танки M1 Abrams. Фото: Daniel Karmann

Соединенные Штаты сообщали, что танки M1 Abrams Украина получит не раньше конца 2023 года. Главная причина таких длительных сроков – это обучение украинских танкистов. Теперь США отправили свои танки в Германию, где украинские военные пройдут на них подготовку.

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"Я могу подтвердить, что 31 учебный танк M1 Abrams прибыл в Графенвер, Германия, для дальнейшей подготовки украинских танкистов", — сказал журналистам представитель Пентагона Патрик Райдер во время ежедневного пресс-брифинга.

Соединенные Штаты надеются, что обучающая программа поможет украинским военным в будущей эффективной работе.

"Как мы уже обсуждали ранее, эта масштабная обучающая программа для украинских экипажей и технического персонала направлена на то, чтобы подготовить их к ответственным будущим ролям в эффективной эксплуатации танка M1 и защите украинского народа", — добавил Патрик Райдер.

Напомним, что США в январе 2023 года объявили, что предоставят для Украины 31 танк M1 Abrams, это произошло после того, как Германия согласилась отправить свои танки Leopard 2.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после Британии еще один союзник согласился предоставить дальнобойные ракеты для Украины. На прибытие в Украину ракет с дальним радиусом поражения угрожающе отреагировали в Кремле.

Также "Комментарии" писали о самолетах Франции и Германии, которые приблизились к границам России.