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Американские комплексы ПВО NASAMS уже направляются в Украину

США передали современные средства противовоздушной обороны.

сегодня, 11:57
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Автор:

Slava Kot

Генеральный директор компании Raytheon Technologies Грег Хейз заявил, что их комплексы NASAMS несколько недель назад были переданы США и теперь будут разворачиваться в Украине. Такой комментарий Хейз дал изданию D efense News.

Американские комплексы ПВО NASAMS уже направляются в Украину

Комплексы ПВО NASAMS. Фото из открытых источников

США обещало доставить Украине два комплекса зентино-ракетных установок NASAMS в течение нескольких недель. Кроме того, американское правительство планирует отправить еще шесть противоракетных комплексов впоследствии. По словам гендира компании Raytheon Technologies, Грега Хейза становится понятно, что первая часть обязательств выполнена.

"Два комплекса мы передали правительству США несколько недель назад. Сегодня они уже разворачиваются в Украине", – сообщил руководитель компании Raytheon Technologies.

Пентагон заявляет, что первые две установки NASAMS были приобретены и изготовлены быстро, ведь основная часть работ была на завершающей стадии. По информации военных аналитиков, два комплекса NASAMS достаточно для обеспечения относительной безопасности над столицей Украины.

NASAMS – это зентино-ракетный комплекс, позволяющий сбивать воздушные цели на средней и малой высоте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Российская Федерация планирует ядерные учения. По сообщению российской стороны, это плановые учения, которые проводятся сразу после аналогичных учений НАТО в Европе. 25 октября Россия направила соответствующее сообщение в Пентагон с предупреждением о ядерных учениях со своей стороны.

Также "Комментарии" писал, что Владимир Путин готов пожертвовать 20 млн своих граждан ради победы в войне против Украины. Ведь поражение в Украине станет политической смертью Путина.



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Источник: https://www.defensenews.com/pentagon/2022/10/25/ukraine-bound-nasams-are-in-us-hands-now-raytheon/
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Обсуждения

Микита

сегодня, 11:46

Чудово, головне щоб центр корупційних діянь був у безпеці. Інші - на те вона і війна. Тоталітарна демократія не передбачає рівних прав. Так є у КНДР (демократичній і народній), у Китаї (народному). Так було у окупованих (демократичних) країнах Східної Європи. Це підтверджують і різні стандарти/підходи маразматика Байдена.

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