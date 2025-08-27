Американская компания ведет секретные переговоры по возвращению в Россию: что известно

The Wall Street Journal сообщает, что американская нефтяная корпорация ExxonMobil ведет закрытые переговоры о возможном возвращении в Россию. По данным издания, один из топ-менеджеров компании обсуждал с представителями "Роснефти" перспективу возобновления сотрудничества в крупном проекте по добыче нефти "Сахалин-1". Именно он когда-то был одной из самых крупных инвестиций Exxon в России до выхода компании после начала полномасштабной войны против Украины.

Exxon снова хочет в Россию

Как пишет WSJ, переговоры активизировались после инаугурации Дональда Трампа. Собеседники газеты предполагают, что возвращение Exxon напрямую зависит от решений правительств США и России, а также от потенциальных договоренностей в рамках предстоящего мирного урегулирования войны в Украине.

Отмечается, что Exxon имеет специальную лицензию Министерства финансов США, которая позволяет компании вести переговоры даже с структурами и лицами, находящимися под американскими санкциями.

Таким образом, возобновление участия Exxon в Сахалине-1 может стать индикатором более широких изменений в отношениях между Вашингтоном и Москвой, если война в Украине приблизится к политическому решению. В то же время, эти контакты остаются конфиденциальными и не гарантируют быстрого возвращения американского бизнеса на российский рынок.

