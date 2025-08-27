logo

BTC/USD

111344

ETH/USD

4585.15

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Американская компания ведет секретные переговоры по возвращению в Россию: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Американская компания ведет секретные переговоры по возвращению в Россию: что известно

WSJ сообщает, что ExxonMobil ведет закрытые переговоры с "Роснефтью" о возможном возвращении к проекту "Сахалин-1", но решение зависит от правительств США и РФ.

27 августа 2025, 00:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

The Wall Street Journal сообщает, что американская нефтяная корпорация ExxonMobil ведет закрытые переговоры о возможном возвращении в Россию. По данным издания, один из топ-менеджеров компании обсуждал с представителями "Роснефти" перспективу возобновления сотрудничества в крупном проекте по добыче нефти "Сахалин-1". Именно он когда-то был одной из самых крупных инвестиций Exxon в России до выхода компании после начала полномасштабной войны против Украины.

Американская компания ведет секретные переговоры по возвращению в Россию: что известно

Exxon снова хочет в Россию

Как пишет WSJ, переговоры активизировались после инаугурации Дональда Трампа. Собеседники газеты предполагают, что возвращение Exxon напрямую зависит от решений правительств США и России, а также от потенциальных договоренностей в рамках предстоящего мирного урегулирования войны в Украине.

Отмечается, что Exxon имеет специальную лицензию Министерства финансов США, которая позволяет компании вести переговоры даже с структурами и лицами, находящимися под американскими санкциями.

Таким образом, возобновление участия Exxon в Сахалине-1 может стать индикатором более широких изменений в отношениях между Вашингтоном и Москвой, если война в Украине приблизится к политическому решению. В то же время, эти контакты остаются конфиденциальными и не гарантируют быстрого возвращения американского бизнеса на российский рынок.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Следствие.Инфо сообщает: в 2025 году значительно возросло количество попыток побега украинских мужчин призывного возраста в Беларусь. По данным Государственной пограничной службы, только с 1 января по 1 августа этого года на границе задержали 911 человек от 18 до 60 лет. Это вдвое больше, чем суммарно за все предыдущие три года полномасштабного вторжения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/business/energy-oil/exxon-rosneft-russia-oil-talks-f524e81f?mod=hp_lead_pos2
Теги:

Новости

Все новости