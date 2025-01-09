Американцы знают все: почему Келлог уверен в «подморозке» войны через сто дней

Итоги года что в России, что в Украине, что на Западе начали измерять в захваченных россиянами километрах украинской территории, говорит политолог Алексей Копытько. По его словами, непреложный факт в том, что порядка 4 тыс. км кв территории, которые россияне захватили в течение года, обошлись им дорогущей ценой.

Трамп, Зеленский и Путин

Тем не менее, как говорит Копытько, по данным группы "Информационное сопротивление, в прошлом году ВСУ уничтожили примерно 100 тысяч российских военных.

При этом, по данным сайта "Медуза", в третьем квартале набор в ряды российской армии составлял порядка 600 наёмников в день (18 тысяч в месяц).

То есть, подчеркивает Копытько, Россия набирает порядка 600-700 человек в день и порядка 167 человек, которые известны поименно, в день хоронит. При этом не стоит забывать о так называемых безвозвратных потерях, как например, тяжелораненые или пропавшие безвести, попавшие в плен или дезертиры.

"По подсчётам потери российских войск в месяц не могут быть меньше 20 000 человек. В реальности же они в разы больше. Минимум – в два раза. Даже с учётом вернувшихся в строй раненых, разрыв будет в два раза. То есть, уже как минимум 3 месяца россияне набирают на порядка 20 тысяч солдат меньше, чем теряют. Последствия неизбежно наступят", — уверен Копытько.

По его мнению, при сохранении текущего соотношения набор/потери к марту россияне утратят способность давить и продвигаться даже в нынешнем темпе. Либо они должны найти какой-то новый способ пополнения войск, то есть объявить массовую мобилизацию. Или же произойдет деэскалация, поскольку росармия вытормозится, считает эексперт.

"Американцы все эти цифры знают не хуже нас. Между 20 января и 9 мая – 109 дней", — подчеркнул Копытько.

При этом он добавил, что обстреливать Украину ракетами весной неэффективно. То есть, по его мнению, с марта по май гипотетически возникает окно возможностей для деэскалации и подморозки боевых действий.

"Дальше начинается игра слов "если/то". Например, если зима в РФ будет намного тяжелее, чем у нас, если неизвестные дроны вынесут в РФ ещё пару десятков объектов, если утонет ещё пара российских посудин, то потребность в фиксации символических побед резко вырастет. И наоборот. Если мы что-то коллективно учудим, это обнулит какие-то достижения", — подчеркнул Копытько.

По его словам, чтобы увеличить наши шансы на какой-то приемлемый вариант прекращения огня, надо сохранять высокий темп нанесения потерь россиянам и не развалиться изнутри.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, сможет ли Трамп закончить войну в Украине за сто дней.



