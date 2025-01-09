Американцы знают все: почему Келлог уверен в «подморозке» войны через сто дней

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Ткачик Олеся
Итоги года что в России, что в Украине, что на Западе начали измерять в захваченных россиянами километрах украинской территории, говорит политолог Алексей Копытько. По его словами, непреложный факт в том, что порядка 4 тыс. км кв территории, которые россияне захватили в течение года, обошлись им дорогущей ценой.
Трамп, Зеленский и Путин
Тем не менее, как говорит Копытько, по данным группы "Информационное сопротивление, в прошлом году ВСУ уничтожили примерно 100 тысяч российских военных.
При этом, по данным сайта "Медуза", в третьем квартале набор в ряды российской армии составлял порядка 600 наёмников в день (18 тысяч в месяц).
То есть, подчеркивает Копытько, Россия набирает порядка 600-700 человек в день и порядка 167 человек, которые известны поименно, в день хоронит. При этом не стоит забывать о так называемых безвозвратных потерях, как например, тяжелораненые или пропавшие безвести, попавшие в плен или дезертиры.
По его мнению, при сохранении текущего соотношения набор/потери к марту россияне утратят способность давить и продвигаться даже в нынешнем темпе. Либо они должны найти какой-то новый способ пополнения войск, то есть объявить массовую мобилизацию. Или же произойдет деэскалация, поскольку росармия вытормозится, считает эексперт.
При этом он добавил, что обстреливать Украину ракетами весной неэффективно. То есть, по его мнению, с марта по май гипотетически возникает окно возможностей для деэскалации и подморозки боевых действий.
По его словам, чтобы увеличить наши шансы на какой-то приемлемый вариант прекращения огня, надо сохранять высокий темп нанесения потерь россиянам и не развалиться изнутри.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, сможет ли Трамп закончить войну в Украине за сто дней.
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