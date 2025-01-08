Американцы реагируют только на кровь: при каких условиях в США готовы поддерживать Украину

Освещение войны в СМИ будет влиять на объем будущей помощи США Украине. К такому выводу пришли, проведя соответствующее исследование. пишет Центр стратегических коммуникаций и безопасности.

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Об этом говорится в исследовании Алона Крайцмана, Тома Этьена и Долореса Альбаррасина, опубликованном в журнале Humanities and Social Sciences Communications.

Отмечается, что исследователи провели пять экспериментов, чтобы оценить влияние эмпатии на поддержку США охваченных войной стран.

"В одном из экспериментов 800 участникам предоставили разное количество информации о жертвах среди гражданского населения — вид раненых вызвал большее сочувствие: в группе с высокой эмпатией 82% поддержали продолжение помощи США Украине против 59% в группе с более низкой эмпатией", — говорится в сообщении.

Во время другого эксперимента 1200 респондентов разделили на две группы: одна получила подробные рассказы о жертвах гражданского населения Украины, а другая получила нейтральную информацию о войне.

"Да, 72% выразили поддержку увеличению помощи США Украине после услышанных рассказов о жертвах среди гражданских по сравнению с 48% в группе, получившей нейтральную информацию", — рассказали исследователи.

Также подытожили, что исследование подчеркивает решающую роль СМИ в формировании постоянной иностранной поддержки, показывая, как репортажи о войнах за рубежом, вызывающие соболезнования, могут увеличить и удерживать поддержку участия США.

Напомним, что по словам Зеленского, как писал портал "Комментарии", Трамп может быть решающим в войне.



