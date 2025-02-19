Американцы послали российскую делегацию нах*й из-за ее требований по Украине

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович обнародовал требования, которые выставили россияне на переговорах с американцами в Эр-Рияде.

США и РФ

Среди них — пророссийское правительство в Киеве, официальный отказ Украины (с занесением в нашу Конституцию) от четырех областей и Крыма, радикальное сокращение украинской армии и постоянный контроль ее численности и боевой подготовки российскими офицерами.

Помимо этого, говорит Арестович, россияне хотят, чтобы на территории Украины не было никаких иностранных вооруженных сил, никакой кооперации с иностранными военными специалистами, войсками, ВПК.

"Кремль снова умиляет. Вместо того, чтобы вести себя, как империя, снова ведут себя как гопник обыкновенный. Ничему не учатся. Остается послать их нах*й с такими требованиями, пока не поумнеют", — заявил Арестович.

По его словам, якобы американцы так и сделали. Он отмечает, в этой ситуации все же возможно провести свободные выборы в Украине с допуском всех ранее запрещенных партий и лиц, кроме доказанной виной в государственной измене.

Также Арестович считает, что можно также заключит некий договор с РФ со взаимными обязательствами не представлять взаимной угрозы со своих территорий. Помимо этого, Украина должна дать обязательство, что не будет отвоевывать территории. Плюс Арестович считает, что Украина может установить в 300 тысяч численность ВСУ мирного времени.

Но, говорит Арестович, на этом "пути мира" стоит президент Владимир Зеленский, именно поэтому и возник вопрос выборов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп заявил о низком рейтинге Зеленского и сказал, что Украине нужны выборы.



