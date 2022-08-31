Амбасадоры Украины: эксперты рассказали, как они себя проявляют и чего не хватает



















С начала полномасштабного вторжения РФ, Украина на разных уровнях активно общается с международными партнерами, чтобы получить их поддержку и помощь в борьбе с государством-агрессором. Главным амбассадором нашего государства является президент Зеленский. К этой работе приобщаются и другие люди, которых можно назвать адвокатами нашего бренда. Так, что эксперты во время проекта "Карт-Бланш" на портале "Комментарии" обсудили, кто еще может быть послом бренда Made in Ukraine, как эти люди, или компании продвигают бренд, что они представляют и рассказали чего им не хватает.

Главным амбасадором нашего государства является президент Зеленский (фото из открытых источников)

Нужно амбасадорить украинство

Соучредитель бизнес-сообщества Board, основатель маркетингового агентства Advanter Group Андрей Длигач говорит, что послами Украины должны стать ученые и изобретатели, предприниматели, таланты.

"Я считаю, что амбасадорами Украины должны стать ученые и изобретатели, предприниматели, таланты. Очень желательно, чтобы продвигали Украину не как в советские времена, а из-за попыток показать балет. Две победы в Евровидении дают гораздо меньше, чем когда один выходец из Украины создал идею вертолетов, а другой ввел одну из крупнейших компаний в мире Google и т.д.. Давайте полагаться на эти 7 миллионов украинцев, или даже больше, которые выехали с 91 года и работают за границей сейчас и создают, кстати, в пять раз больше ВВП, чем оставшиеся, это просто так они создают это для других стран, давайте показывать эти цифры, давайте показывать тех талантов, давайте дадим возможность не сторониться, что они украинцы. Таких есть сотни супер талантливых людей, давайте сделаем так, чтобы им хотелось рассказывать, то, что они — украинцы и тем самым, чтобы они амбасадорили украинство", — подытожил специалист.

Должна быть коллаборация брендов, людей и государства

Основательница маркетингового агентства NOS Amigos Надежда Двойнос считает, что нужно больше работать в плане маркетинга и коммуникаций.

"Сейчас, говоря об отрасли, очень много амбасадоров есть. И есть компании-амбасадоры, которые, к сожалению, не коммуникировали с персонами на мировом рынке. У нас есть спортсмены, известные своими достижениями, поэтому они уже автоматически являются послами. То есть Александра Усика знают все, кто любит бокс или все, кто хоть как-то к нему причастны, смотрят его несколько раз в год, потому что это там величина фигуры, но с ним тоже никто не работает, так для меня он является амбасадором нашей страны, но в пределах конкретной целевой аудитории Для того, чтобы Александр Усик стал амбасадором нашей страны для большей аудитории — это то, чем нам нужно заниматься в плане маркетинга и коммуникаций. Для того, чтобы становились глобально известными, для того, чтобы наши люди изнутри страны и внешне знали, что этот бренд, этот человек – это Made in Ukraine, хотя они об этом говорят, просто этого недостаточно на глобальном уровне. Мы, как страна не поднимаем это, не говорим, что это у нас самая высокая постройка в мире, это у нас лучшая компания, которая занимает ТОП-5 позиций в Apple Store, мы также должны об этом говорить, не только сама компания. Это как в ситуации, один в поле, то есть твой один маркетинг-офис сидит и коммуникирует об этом. Но компании нужно привлекать внимание потенциальных пользователей или партнеров. Они занимаются своей целевой аудиторией, а мы, как страна должны их поднимать и работать на нашу целевую аудиторию, которая намного шире, чем аудитория этой компании или этого спортсмена и кричать о том, что это мы, это — наше. В моем понимании мы должны это делать в коллаборации. Бренды будут это делать, вкладывать дополнительные деньги, если они будут чувствовать поддержку от государства", — отметила эксперт.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, готовы ли иностранцы платить за бренд "сделано в Украине".





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