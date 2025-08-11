Аляска готовит громкий протест против Путина: что известно

В США готовятся к протестам на Аляске в преддверии встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Организация Stand Up Alaska анонсировала акцию, которая состоится 14 августа – за день до начала саммита двух лидеров. Мероприятие пройдет под лозунгом "Аляска с Украиной" и станет символическим проявлением солидарности с украинским народом.

Аляска готовит громкий протест против Путина

По словам организаторов, цель протеста публично выразить возмущение тем, что российский диктатор приедет в штат, и донести до мирового сообщества, что жители Аляски не поддерживают присутствие и политику Путина. Участники планируют мирную демонстрацию с плакатами и выступлениями, чтобы послать четкий сигнал обоим политикам: Аляска стоит против тирании и агрессии.

Акция собирает активистов, волонтеров и обычных граждан, стремящихся показать, что даже в отдаленных регионах США не остаются равнодушными к войне в Украине и угрозам демократии в мире. Ожидается, что протест соберет большое количество участников и привлечет внимание американских и международных СМИ.

