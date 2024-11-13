Альянс Трампа, Орбана и Папы Римского: к чему готовиться Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может создать альянс с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и Папой Римским, способным повлиять на поддержку Украины. Однако, как пояснил в эфире 24-го канала политолог Игорь Чаленко, этот союз не будет означать сдачу украинских интересов, ведь это не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.

Дональд Трамп

Чаленко отмечает, что Орбан стремится стать ключевым союзником Трампа в Европе. Однако Трамп поддерживает хорошие отношения и с другими европейскими лидерами, такими как президент Франции Эммануэль Макрон и президент Польши Анджей Дуда. Поэтому не стоит излишне акцентировать внимание на Орбане.

По мнению политолога, некоторые силы, возможно, пытаются подтолкнуть Трампа к решениям, выгодным России. Однако остается вопрос, сможет ли он узнать, где его пытаются обмануть, пользуясь его миротворческими стремлениями.

Что касается Папы Римского, то его позиция, хоть и религиозно оговоренная, часто сосредоточена лишь на одном аспекте, отметил эксперт. Вместо призывов к России прекратить войну, Папа Римский выдвигает нарратив, что Украина должна продолжать идти по пути терпения.

Хотя возможны разные союзы и трехсторонние альянсы, говорить о том, что они непременно приведут к сдаче интересов Украины, нельзя.

"Сдача Украины точно не входит в национальные интересы США," — подытожил Игорь Чаленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новоизбранный президент США Дональд Трамп должен амбиции стать основным "голубем мира" в мире. В то же время, он готов принимать решения, которые могут оказаться выгодными для Украины. От Трампа можно ожидать непредсказуемых шагов, однако первым его приоритетом, вероятно, станет стремление к прекращению конфликтов, затрагивающих интересы Соединенных Штатов.



