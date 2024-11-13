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Альянс Трампа, Орбана и Папы Римского: к чему готовиться Украине

Орбан хочет стать главным союзником Трампа в Европе

сегодня, 12:17
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Ткачик Олеся

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может создать альянс с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и Папой Римским, способным повлиять на поддержку Украины. Однако, как пояснил в эфире 24-го канала политолог Игорь Чаленко, этот союз не будет означать сдачу украинских интересов, ведь это не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.

Альянс Трампа, Орбана и Папы Римского: к чему готовиться Украине

Дональд Трамп

Чаленко отмечает, что Орбан стремится стать ключевым союзником Трампа в Европе. Однако Трамп поддерживает хорошие отношения и с другими европейскими лидерами, такими как президент Франции Эммануэль Макрон и президент Польши Анджей Дуда. Поэтому не стоит излишне акцентировать внимание на Орбане.

По мнению политолога, некоторые силы, возможно, пытаются подтолкнуть Трампа к решениям, выгодным России. Однако остается вопрос, сможет ли он узнать, где его пытаются обмануть, пользуясь его миротворческими стремлениями.

Что касается Папы Римского, то его позиция, хоть и религиозно оговоренная, часто сосредоточена лишь на одном аспекте, отметил эксперт. Вместо призывов к России прекратить войну, Папа Римский выдвигает нарратив, что Украина должна продолжать идти по пути терпения.

Хотя возможны разные союзы и трехсторонние альянсы, говорить о том, что они непременно приведут к сдаче интересов Украины, нельзя.

"Сдача Украины точно не входит в национальные интересы США," — подытожил Игорь Чаленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новоизбранный президент США Дональд Трамп должен амбиции стать основным "голубем мира" в мире. В то же время, он готов принимать решения, которые могут оказаться выгодными для Украины. От Трампа можно ожидать непредсказуемых шагов, однако первым его приоритетом, вероятно, станет стремление к прекращению конфликтов, затрагивающих интересы Соединенных Штатов.




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Источник: https://24tv.ua/yakiy-soyuz-mozhe-sformuvati-tramp-chomu-vin-zagrozhuye-ukrayini_n2684741
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