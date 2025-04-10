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Ткачик Олеся
Азербайджан всегда поддерживал, поддерживает и будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, заявил президент Ильхам Алиев. При этом он заявил, что хотел бы, чтобы война в стране прекратилась немедленно.
Ильхам Алиев
Впрочем, как отметил Алиев, он как президент пережившей две войны страны может сказать, что режим прекращения огня никогда не останавливал войны.
Также он добавил, что введение миротворцев на линию разграничения означает, что страна должна согласиться на оккупацию своих территории.
При этом президент подчеркнул, что реалист, поэтому не видит перспектив установления мира между Украиной и РФ.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Радфеде террористической России отреагировали на интервью Такера Карлсона, в котором он заявил, что Соединенные Штаты проиграли России и уничтожили Украину. В частности, как заявил глава комиссии Радфеда по информполитике Алексей Пушков, президент США Дональд Трамп намерен вылезти из Украины.
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