Азербайджан всегда поддерживал, поддерживает и будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, заявил президент Ильхам Алиев. При этом он заявил, что хотел бы, чтобы война в стране прекратилась немедленно.

Ильхам Алиев

Впрочем, как отметил Алиев, он как президент пережившей две войны страны может сказать, что режим прекращения огня никогда не останавливал войны.

"Это просто временная возможность для стран перегруппироваться, мобилизоваться и начать все сначала", — сказал президент.

Также он добавил, что введение миротворцев на линию разграничения означает, что страна должна согласиться на оккупацию своих территории.

"Если миротворец выходит на линию столкновения на оккупированных территориях, это значит, что ты должен попрощаться со своей территорией, и по крайней мере, насколько я знаю, ни одна страна не согласится на компромисс со своей территориальной целостностью и будет ожидать, что Украина пожертвует на своей территорией. Я думаю, что это не кажется справедливым и реалистичным", – заявил Алиев.

При этом президент подчеркнул, что реалист, поэтому не видит перспектив установления мира между Украиной и РФ.

"Россия объявила оккупированные территории частью России. Как они могут отступить от этого? Украина, как и весь мир, считает эти оккупированные территории частью Украины. Азербайджан также считает их частью Украины. Как можно тогда жертвовать и говорить, что территории не принадлежат Украине? Если это происходит, то выходит, что я чего-то не понимаю в международной политике", — отметил Алиев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Радфеде террористической России отреагировали на интервью Такера Карлсона, в котором он заявил, что Соединенные Штаты проиграли России и уничтожили Украину. В частности, как заявил глава комиссии Радфеда по информполитике Алексей Пушков, президент США Дональд Трамп намерен вылезти из Украины.



