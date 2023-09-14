Алена Лебедева: компенсация за перевозку украинского зерна может стать компромиссным решением

Поиск дополнительного финансирования для экспорта украинского зерна на другие части инфраструктуры Европы может стать компромиссным решением между Украиной и ЕС, способствовать транзиту украинского зерна на международные рынки и, наконец, сдвинуть ситуацию с мертвой точки, уверена владелица украинской многопрофильной промышленно-инвестиционной группы компаний Аурум Групп Альона Лебедева.

Алена Лебедева (фото из открытых источников)

"По моему мнению, вопрос эмбарго украинского зерна – это вопрос переговоров, которые должны были иметь место гораздо раньше. К сожалению, для небольшого по объему европейского аграрного рынка даже небольшие поставки смогли повлечь за собой серьезный кризис среди местных фермеров. Если европейским аграриям нужные гарантии, что мы не будем обваливать рынок, а поставлять зерно конечным потребителям в Африку и на Ближний Восток, — отметила Алена Лебедева, - С другой стороны, именно высокие транспортные расходы привели к тому, что товары из Украины оседали в ЕС" .

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Владелец Аурум Групп Алена Лебедева отметила необходимость дальнейшего диалога и поддержки Украины странами Европейского союза:

"Несмотря на сложные обстоятельства, в которых оказались и европейские страны, и Украина, именно мы каждый день платим высокую цену в борьбе с врагом. Эта стоимость измеряется бесценными человеческими жизнями. Для того чтобы быть сильнее, чтобы победить врага, нам нужна возможность зарабатывать собственные деньги. И мы не хотим слышать, как накануне выборов европейские политики заиграют с электоратом. Компромиссные решения должны быть в конце концов найдены. Думаю, что поиск международным сообществом финансирования, которое позволило бы получить полноценные компенсации за перевозку зерновых в европейские порты, которые располагаются дальше от границ с Украиной, чтобы зерно не продавали трейдерам, как только оно пересечет границу с ЕС, может быть тяжелым, однако, одним из тех решений".

Как уже отмечалось, целый ряд сельскохозяйственных предприятий (более 12 тысяч за земли) в Запорожской и Харьковской областях, которыми управляет украинская многопрофильная промышленно-инвестиционная группа компаний Aурум Групп до сих пор остаются под оккупацией.

По данным Еврокомиссии, благодаря "линиям солидарности" Украина смогла осуществить 60% своего экспорта, в то время как из- морских портов удалось вывезти 40%.

Напомним, эмбарго на ввоз четырех видов украинской агропродукции в пять стран Европы – Польшу, Венгрию, Болгарию, Словакию и Румынию – ввели в начале мая. В начале июня ЕС продлил ограничительные меры до середины сентября.

Во вторник, 12 сентября, евродепутаты обсудили с Комиссией влияние украинского экспорта зерна на фермеров ЕС после выхода России из Черноморской зерновой инициативе.

Также правительство Польши направило официальное обращение в Еврокомиссию с призывом продлить запрет на импорт зерна и еще трех видов агропродукции из Украины до конца года.