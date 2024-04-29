Александр Кацуба: Как Украине выдержать следующую зиму

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Ткачик Олеся
Украина сможет выдержать следующую зиму, хотя для этого нужно сознание граждан и бизнеса, а также ответственные шаги от наших союзников и государства. Об этом в своем интервью рассказал предприниматель и эксперт по энергетике Александр Кацуба.
Александр Кацуба
Ключевыми факторами успешного прохождения зимы предприниматель назвал предоставление союзникам дополнительных систем ПВО во избежание новых больших повреждений, погоду, от которой зависит необходимый объем тепла и электричества, а также то, что сделают правительство, местные власти и наши партнеры для подготовки к зиме.
По мнению Кацубы, главным приоритетом Украины должны стать инвестиции в децентрализацию производства тепла и электричества. Это могут делать и местные и центральные органы власти.
Что касается помощи от партнеров, то от них Кацуба ждет помощи деньгами, оборудованием и подстраховкой по импорту электроэнергии, если у нас будет дефицит.
Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.
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