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Александр Кацуба: Как Украине выдержать следующую зиму

Украина сможет пройти предстоящую зиму, отметил предприниматель и эксперт по энергетике Александр Кацуба. Правда, по его словам, для этого необходимо сознание граждан и бизнеса

сегодня, 20:28
Автор:
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Ткачик Олеся
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Украина сможет выдержать следующую зиму, хотя для этого нужно сознание граждан и бизнеса, а также ответственные шаги от наших союзников и государства. Об этом в своем интервью рассказал предприниматель и эксперт по энергетике Александр Кацуба.

Александр Кацуба: Как Украине выдержать следующую зиму

Александр Кацуба

Ключевыми факторами успешного прохождения зимы предприниматель назвал предоставление союзникам дополнительных систем ПВО во избежание новых больших повреждений, погоду, от которой зависит необходимый объем тепла и электричества, а также то, что сделают правительство, местные власти и наши партнеры для подготовки к зиме.

По мнению Кацубы, главным приоритетом Украины должны стать инвестиции в децентрализацию производства тепла и электричества. Это могут делать и местные и центральные органы власти.

“Многое было сделано во время и после первой зимы после вторжения, но нужно больше. Теперь мы прекрасно знаем, что много безопасности не бывает. Я, собственно, убежден, что власть любого уровня должна вкладываться сейчас в два направления – Вооруженные силы и надежность критической инфраструктуры”,
– подчеркивает эксперт.

Что касается помощи от партнеров, то от них Кацуба ждет помощи деньгами, оборудованием и подстраховкой по импорту электроэнергии, если у нас будет дефицит.

“Собственно, сейчас у нас уже 1700 МВт мощностей передачи электричества из ЕС и в ЕС, это в 3,5 раза больше, чем было еще полгода назад. Зимой, когда у нас был профицит поколения, мы экспортировали электроэнергию. Сейчас мы можем ее импортировать при необходимости”,
– резюмирует предприниматель. .

Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.



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Источник: https://fraza.com/uk/analytics/337158-oleksandr-katsuba-pro-energetiku-vojennu-ekonomiku-i-zsu-jak-najkraschu-investitsiju
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