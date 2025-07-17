Активность на авиабазах РФ возросла: Россия увеличила количество самолетов возле Украины

Россия, вероятно, продолжает подготовку самолетов стратегической авиации к воздушной атаке на Украину. Зафиксированы новые поставки военного груза на авиабазу вблизи Украины.

Ту-95. Фото из открытых источников

Военный груз, вероятно, крылатые ракеты Х-101, активно доставляют на авиабазу "Энгельс-2". В четверг с утра на авиабазу было совершено три рейса самолетов Ил-76 (08:48, 09:00, 14:20), пишет платформа Tracking.

С момента последней атаки 12 июля это уже семь рейсов самолетов Ил-76. Также утром в 08:40 на авиабазу "Энгельс-2" прилетел один Ту-160 с Дальнего Востока (АБ "Украинка"). Отмечается, что самолет, вероятно, будет снаряжаться крылатыми ракетами Х-101.

Кроме этого Россия, по данным платформы, уже снарядила два борта Ту-95МС, находящихся на Дальнем Востоке.

Отмечается, что общее количество всех Ту-95МС и Ту-160 возле Украины по состоянию на 17 июля составляет пять единиц:

"Энгельс-2" — 1х Ту-95МС.

"Энгельс-2" — 3х Ту-160.

"Дягилево" — 1х Ту-95МС.

Отметим, что по состоянию на 14 июля вблизи Украины находились два борта Ту-95МС и два Ту-160 на двух авиабазах: "Энгельс-2" — 1х Ту-95МС, "Энгельс-2" — 2х Ту-160, "Дягилево" — 1х Ту-95МС.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия воюет против Украины не только на фронте, но и в информационном пространстве — распространяют фейки, вбросы, манипуляции. В Центре противодействия дезинформации спрогнозировали, что враг в ближайшие две недели усилит информационное нагнетание относительно якобы нового наступления на фронте.

Отмечалось, что Россия будет пытаться представить действия своей армии как новый этап военной операции, хотя речь идет о продолжении наступающей кампании, которая продолжается еще с 2024 года и не дала оккупантам ожидаемых результатов.



