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Активное наступление началось: в ВСУ сообщили об обострении и ходе боев на Юге

Российские войска проводят штурмовые операции на Времивском выступлении

13 ноября 2024, 20:15
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Лиля Воробьева

Российские оккупационные силы начали интенсивные наступательные действия в Запорожском направлении, в частности активизировались на Времивском выступлении. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

Активное наступление началось: в ВСУ сообщили об обострении и ходе боев на Юге

Ситуация в Запорожском направлении (фото из открытых источников)

По его словам, российские войска уже несколько дней пытаются прорвать украинскую оборону на Времевском направлении, в частности, штурмуя украинские позиции для захвата стратегических плацдармов.

"Украинские Силы обороны осуществляют стабилизационные меры, чтобы не допустить прорывов и вклинения противника. Ситуация там остается сложной и меняется динамично", — отметил Волошин.

Он сообщил, что некоторые российские подразделения готовились к этим атакам на полигонах во временно оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей в течение полутора-двух месяцев. Эти атаки отличаются от предыдущих, ведь их поддерживают дроны и бронетехника, которая теперь используется не только для транспорта, но и для непосредственной поддержки штурмовых операций.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях российские войска пока готовятся к активизации штурмов, однако ежедневно совершают несколько атак для выявления украинских огневых точек. Волошин подчеркнул, что общая ситуация на южном фронте остается достаточно напряженной.

"Противник продолжает наносить ракетные и авиационные удары, использует дроны-камикадзе, ведет контрбатарейную борьбу и обстреливает из разных артиллерийских и реактивных систем. Вместе с тем враг постоянно пытается штурмовать наши позиции", — подытожил представитель.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что где россияне гибнут на фронте с ускоренной скоростью



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