Активизировались после затишья: россияне планируют захватить еще один город

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Марьян Ощановский
Российские захватчики готовятся к активным боевым действиям в районе города Часов Яр, сообщила представитель ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.
РФ наступает в районе Бахмута. Фото из открытых источников
По ее словам, враг тайно завозит особый состав, готовит технику и подвозит боекомплект поближе к линии фронта.
Она добавила, что на Торецком направлении россияне собрали серьезную группировку – мотострелковые бригады и подразделения спецназначения. По ее словам, враг в этом направлении начал увеличивать количество штурмов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики возобновили штурмовые действия в районе города Волчанск в Харьковской области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "В окрестностях Волчанска был штурм. ВСУ уничтожили 4 единицы вражеской техники, 23 противника — "200-е", одного россиянина украинские военные взяли в плен", — сообщил военный "Алекс". Офицер ВСУ отметил, что враг продолжает штурмы в окрестностях Волчанска и, вероятно, соответствующая тенденция продолжится.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Варшава обвинила президента Украины Владимира Зеленского в попытке втянуть Польшу в войну с Россией. Как сообщает Radio Zet, вице-премьер Кшиштоф Гавковский заявил, что просьба Зеленского перехватывать ракеты над Украиной может втянуть Польшу в прямую войну с Россией. Как известно, ранее Владимир Зеленский подверг критике Польшу за отказ предоставить военные самолеты.
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