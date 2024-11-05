Активизировались после затишья: россияне планируют захватить еще один город

Российские захватчики готовятся к активным боевым действиям в районе города Часов Яр, сообщила представитель ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

РФ наступает в районе Бахмута. Фото из открытых источников

По ее словам, враг тайно завозит особый состав, готовит технику и подвозит боекомплект поближе к линии фронта.

"В районе Часового Яру враг накапливает ресурсы. Россияне готовятся к активным боевым действиям. Враг каждую ночь завозит личный состав под прикрытием. Россиян заводят в антитепловизорных пончо или плащах. Также россияне подвозят вооружение как можно ближе к линии боевого столкновения, готовят технику и устанавливают на нее средства связи и РЭБы", — сказала Анастасия Бобовникова.

Она добавила, что на Торецком направлении россияне собрали серьезную группировку – мотострелковые бригады и подразделения спецназначения. По ее словам, враг в этом направлении начал увеличивать количество штурмов.

"Еще несколько дней назад на Торецком направлении было относительно тихо, а сейчас ситуация усложняется. Мы точно знаем, что они готовят технику и подвозят БК. У них достаточно резервов для того, чтобы это делать, потому что количество обстрелов не уменьшается", — добавила она.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики возобновили штурмовые действия в районе города Волчанск в Харьковской области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "В окрестностях Волчанска был штурм. ВСУ уничтожили 4 единицы вражеской техники, 23 противника — "200-е", одного россиянина украинские военные взяли в плен", — сообщил военный "Алекс". Офицер ВСУ отметил, что враг продолжает штурмы в окрестностях Волчанска и, вероятно, соответствующая тенденция продолжится.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Варшава обвинила президента Украины Владимира Зеленского в попытке втянуть Польшу в войну с Россией. Как сообщает Radio Zet, вице-премьер Кшиштоф Гавковский заявил, что просьба Зеленского перехватывать ракеты над Украиной может втянуть Польшу в прямую войну с Россией. Как известно, ранее Владимир Зеленский подверг критике Польшу за отказ предоставить военные самолеты.