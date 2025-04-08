Акцент на нескольких направлениях: армия Путина готовится к масштабному наступлению летом

Во время весенне-летней кампании, по всей вероятности, враг сосредоточит свое наступление на 3-4 ключевых направлениях. Такое мнение высказал майор запаса Национальной гвардии Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире телеканала "Эспрессо".

Армия РФ. Фото: из открытых источников

По его словам, любая наступательная операция предполагает использование нескольких направлений.

"Обычно их не менее двух, а оптимально — три-четыре. Если их больше, например, пять или семь, это уже может привести к распылению сил, и результат будет незначительным", — отметил Гетьман,

Он также подчеркнул, что Россия может совершать наступление с севера, на Сумском и Харьковском направлениях, а также с юга — на Запорожском. В то же время, по его словам, бои на Покровском направлении, вероятно, не прекратятся.

Гетман считает, что у России нет больших резервов на территории страны, чтобы существенно усилить свои войска, поэтому они перемещают подразделения вдоль линии фронта. Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин, боясь протестов, не будет призывать срочников, которых сейчас в России гораздо больше, чем раньше. Однако, как добавил Гетьман, это не означает, что 160 тысяч срочников не будут задействованы в войне против Украины.

"Сначала они попадут в казармы российской армии, а затем им предложат два варианта: либо заставить подписать контракт, либо уговорить. Тогда их можно будет направить на фронт. Однако количество мобилизации и рекрутирования в России ограничено и составляет около 30-35 тысяч человек ежемесячно. Если объявят массовую мобилизацию, эта цифра может", — добавил он.

Портал "Комментарии" писал, что наступление российских оккупационных войск в Украине существенно замедлило темп. Это происходит по трем причинам: высокие потери, усложненные погодные условия и эффективная оборона ВСУ.