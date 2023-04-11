Ахметов судится с Россией: возмещение за что, он требует

Ринат Ахметов инициирует арбитраж против России за захваченные в 2014-2017 годах активы в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу группы SCM. Полученное возмещение бизнесмен обещает направить на восстановление производства и создание новых рабочих мест.

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Как инвестор, Ахметов потребует от России компенсации всех убытков, причиненных ему "в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций так называемыми "ДНР" и "ЛНР" под руководством или контролем России в 2014-2017 годах", сообщает пресс-служба компании. К таким активам относятся десятки предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, недвижимость, в частности "Енакиевский металлургический завод", "ДТЭК Ровенькиантрацит", "ДТЭК Свердловантрацит", учебно-тренировочная база "Кирша" и "Донбасс Арена", в строительство которой было инвестировано свыше $400 млн.

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"Мы будем добиваться справедливости всеми законными методами во всех возможных инстанциях, — цитирует Рината Ахметова его пресс-служба. — Россия должна понести наказание за свои преступления против Украины и украинцев, отсчет которых ведется с 2014 года. Поэтому я подаю иск на полное возмещение страной-агрессором всего нанесенного нам с 2014 года ущерба на незаконно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Справедливость должна быть восстановлена, и агрессор должен понести как финансовое, и уголовное наказание. Возмещенные средства я буду вкладывать в возобновление и строительство новых предприятий, создание рабочих мест и рост экономики Украины. Мы обязательно восстановим нашу страну, в том числе наш, украинский Донбасс, а "Донбасс Арена" снова станет местом счастливых встреч и ярких эмоций".

Ранее, в 2018 году компанией Рината Амхетова уже был подан иск в арбитражный суд в Гааге по поводу энергетических активов ДТЭК в аннексированном Крыму, а в 2022 году – в ЕСПЧ с перечнем активов, уничтоженных или захваченных после полномасштабного вторжения России.

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