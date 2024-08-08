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"Ахмат" выдал удивительное заявление, почему не остановил наступление ВСУ

Командир подразделения "Ахмат" пожаловался, что украинцы обошли опорные пункты кадыровцев под Курском

8 августа 2024, 23:23
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Марьян Ощановский

Подразделения чеченского спецназа "Ахмат", охранявшие государственную границу РФ, не остановили наступление Вооруженных сил Украины на Курскую область, поскольку украинцы прошли мимо их позиций, заявил командир "Ахмата" Апти Алаудинов.

"Ахмат" выдал удивительное заявление, почему не остановил наступление ВСУ

ВСУ наступают на Курскую область. Фото из открытых источников

По его словам, украинские военные прорвались на территорию России в районах расположения многосторонних автомобильных пунктов пропуска.

"Сначала они прошли через участки, где было большое расстояние от наших опорных пунктов. Потом украинцы на технике, так сказать, уже непосредственно подскочили, подъехали, танками раздолбали и прошли", — рассказал Апти Алаудинов.

Он похвалил ВСУ за стратегию.

"Они хорошо все просчитали, продумали. Все участки они прошли. Отработали грамотно, молодцы", — признал он.

В то же время Апти Алаудинов отметил, что "ничего трагического не произошло", хотя у российской стороны есть потери и пленные.

"Что бы кто ни говорил, но я не вижу ничего критического. Кроме того, что мы сейчас воюем на территории РФ", — заявил Апти Алаудинов.

Он также заверил, что находившиеся на границе бойцы "Ахмата" до сих пор находятся на своих позициях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский отреагировал на происходящие в Курской области события. Он подчеркнул, что украинцы умеют добиваться своих целей, хотя именно россияне выбрали "достижение целей" в войне. Глава Украины сообщил, что главком Александр Сырский в течение дня ему трижды докладывал. При этом Зеленский подчеркнул, что все эти доклады были результативными, и именно это нужно Украине. Кроме того, Зеленскому также докладывал министр обороны Рустем Умеров. Его доклад касался поставок вооружений и техники украинской армии.



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Источник: https://t.me/AptiAlaudinovAKHMAT/5146
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