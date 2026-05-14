В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали принятие в Российской Федерации нового закона, разрешающего применение вооруженных сил за пределами государства. О позиции ведомства журналистам рассказал спикер МИД Георгий Тихий.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что этот нормативный акт является очередным свидетельством реальной политики Кремля. По словам представителя МИД, официальное расширение полномочий по использованию армии за рубежом под предлогом "защиты граждан" фактически подтверждает закрепление агрессивных действий как элемента государственной стратегии РФ.

В комментарии также отмечено, что подобные формулировки и аргументы уже использовались в истории перед началом военных конфликтов в разных регионах Европы. В МИД подчеркнули, что такие подходы опасны и создают дополнительные угрозы международной стабильности.

Спикер ведомства охарактеризовал принятое решение как "агрессивный беспредел", подчеркнув, что оно не имеет никакого отношения к реальной защите населения. В то же время, по мнению украинской стороны, речь идет о попытке легализовать политику силового давления на другие государства и оправдать дальнейшие военные действия. В то же время в МИД отметили, что новый закон не изменяет базовую ситуацию для Украины, которая уже долго противостоит российской вооруженной агрессии. Однако его принятие может быть использовано в качестве дополнительного доказательства в международно-правовых процессах.

Отдельно в ведомстве напомнили о подготовке к запуску специального международного трибунала, рассматривающего преступление агрессии против Украины. Ожидается участие многих стран, поддерживающих привлечение виновных к ответственности.

В МИД подчеркнули, что ответственность за решение по агрессии будут нести не только высшие руководители России, но и те, кто способствует их принятию на законодательном уровне. Там также подчеркнули, что подобные правовые акты лишь усугубляют доказательную базу для будущих судебных процессов и не позволят избежать наказания.

