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Аэроразведка и артиллерия уничтожают врага в окрестностях Бахмута

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов на временно оккупированной территории вблизи Бахмута

сегодня, 14:11
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Автор:

Slava Kot

Волонтер Юрий Голык поделился на своей странице в Facebook видео от аэроразведки "Фалькон" из окрестностей Бахмута. На нем изображена прицельная работа украинской артиллерии по одной из групп российских оккупантов, которая накапливалась в разрушенном хозяйственном объекте.

Аэроразведка и артиллерия уничтожают врага в окрестностях Бахмута

Украинцы уничтожают врагов с помощью дронов. Фото из открытых источников

По словам Юрия Голыка, враг наращивал силы для очередного штурма позиций Вооруженных сил Украины. Благодаря постоянной работе воздушной разведки их планы не реализовались.


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"Авиаразведка "Фалькон", которой мы постоянно помогаем и недавно передали пять беспилотников Mavic 3, не допустила развития штурма. Авиаразведка и артиллеристы отработали по точке сбора оккупантов и превратили ее в точку разборки", — написал волонтер.

Голик также сообщил, что вместе со спортсменом Сергеем Стаховским приобрели очередную партию БПЛА DJI Mavic 3, которая в ближайшее время отправится на помощь нашим военным.

Также портал "Комментарии" публиковал видео подготовки снайперов Добровольческого подразделения "Хартия"



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Источник: https://www.facebook.com/y.golyk/posts/pfbid021dh7XtWMJw6q4vRdr6uX5GKRh6kq9iXdZPJ8NycpdMCgyecT7NM63hate7VgRhyEl
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