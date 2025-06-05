Адвокат рассказала, как избежать штрафа до 25 тысяч гривен от ТЦК

Граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, ранее получившие статус "ограниченно пригодных", обязаны пройти ВЛК до 5 июня, в противном случае им грозит штраф от ТЦК в размере 17 000 гривен до 25 500 гривен. Однако адвокат рассказала, как этой ситуации можно избежать.

За непрохождение ВЛК можно получить штраф от ТЦК. Фото из открытых источников

Жанна Грушко в эфире "Новости.LIVE" рассказала, что во многих случаях получение штрафов от ТЦК за непрохождение ВЛК зависит от сил и ресурса терцентра. Сотрудникам ТЦК необходимо составить протоколы об административных нарушениях, рассмотреть дела, а также наложить соответствующий штраф для военнообязанного. Чтобы избежать штрафа от ТЦК, адвокат советует пройти хотя бы одного врача ВЛК.

"Если ты получил направление на прохождение ВЛК, но ты его не начал проходить, тебе предоставляется обходное письмо с отметками каждого врача и ты хотя бы должен пройти одного врача. Тогда у тебя уже абсолютно никаких проблем нет, тебе составить протокол об административном правонарушении не могут и привлечь к ответственности соответственно также", — говорит адвокат.

Однако Грушко указывает, что из-за больших очередей может быть сложно добиться результата, а соответственно военнообязанные не защищены от штрафа, даже если они пришли в ТЦК.

"Но ситуация может быть следующая, когда мы видим под дверью ВЛК, которые находятся в очередях, то независимо от того, что ты взял направление на ВЛК, но не начал его проходить, это уже фактически административное нарушение, потому что ты не совершил активные действия на прохождение", — предупреждает Глушко.

Напомним, что после изменений в законодательстве Украины отменили статус "ограниченно пригодный", а военнообязанные, которые его имели, должны были пройти ВЛК. Первоначально срок был до 4 февраля 2025, однако впоследствии его продлили до 5 июня 2025 года.

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