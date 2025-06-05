Адвокат рассказала, как избежать штрафа до 25 тысяч гривен от ТЦК

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Slava Kot
Граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, ранее получившие статус "ограниченно пригодных", обязаны пройти ВЛК до 5 июня, в противном случае им грозит штраф от ТЦК в размере 17 000 гривен до 25 500 гривен. Однако адвокат рассказала, как этой ситуации можно избежать.
За непрохождение ВЛК можно получить штраф от ТЦК. Фото из открытых источников
Жанна Грушко в эфире "Новости.LIVE" рассказала, что во многих случаях получение штрафов от ТЦК за непрохождение ВЛК зависит от сил и ресурса терцентра. Сотрудникам ТЦК необходимо составить протоколы об административных нарушениях, рассмотреть дела, а также наложить соответствующий штраф для военнообязанного. Чтобы избежать штрафа от ТЦК, адвокат советует пройти хотя бы одного врача ВЛК.
Однако Грушко указывает, что из-за больших очередей может быть сложно добиться результата, а соответственно военнообязанные не защищены от штрафа, даже если они пришли в ТЦК.
Напомним, что после изменений в законодательстве Украины отменили статус "ограниченно пригодный", а военнообязанные, которые его имели, должны были пройти ВЛК. Первоначально срок был до 4 февраля 2025, однако впоследствии его продлили до 5 июня 2025 года.
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