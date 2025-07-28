Адские сутки на фронте: массированные штурмы и авиаудары

В течение 27 июля русские войска снова усилили наступательные действия по всей линии фронта. В общей сложности произошло 118 боевых столкновений. Украинские защитники фиксируют 58 авиаударов со стороны противника, который сверг 86 управляемых авиабомб, применил 1 431 дрон-камикадзе и совершил 3 875 артиллерийских обстрелов.

Обстановка на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг девять раз атаковал украинские позиции, еще одно столкновение продолжается. За сутки зафиксировано 14 авиаударов и более 290 обстрелов, часть — из реактивных систем.

На Южно-Слобожанском направлении отражены четыре атаки возле населенных пунктов Зеленое, Фиголовка, Западное и Петро-Ивановка. Авиационные бомбы враг сбросил на Чугуновку и Шевьяковку.

В районе Купянска противник пытался пробить украинскую оборону пять раз, но все штурмы возле Радьковки, Голубовки и Богуславки были остановлены.

На Лиманском направлении ситуация оставалась напряженной — за сутки зафиксировано 14 атак. Россияне пытались прорваться в районах Грековки, Среднего, Григорьевки и Шандриголового. Два боя до сих пор продолжаются.

На Северском направлении украинские силы остановили шесть атак у Серебрянки и Северска. Еще один бой – в процессе.

На Краматорском направлении враг пытался атаковать в районе Ступочек.

Интенсивные бои ведутся на Торецком направлении — десять атак в районах Торецкая, Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки и Александро-Калинового.

Больше всего боевых действий происходит на Покровском направлении. Здесь в сутки зафиксировано 39 штурмов и наступлений. Россияне активно атаковали вблизи Новоэкономического, Зверевого, Лысовки, Удачного, Миролюбовки, Орехового, Полтавки и в направлениях Покровска, Белицкого, Новоукраинки и Родинского. Часть боев продолжается.

По предварительным данным, на этом направлении уничтожены 80 россиян, из которых 57 — безвозвратно. Также наши силы уничтожили четыре авто, мотоцикл, три дрона, спутниковый терминал и антенну управления БПЛА.

В Новопавловском направлении враг штурмовал пять раз, но все атаки вблизи Зеленого Поля, Поддубного, Мирного и Темировки были отбиты.

На Гуляйпольском направлении боев не зафиксировано, однако по Белогорью нанесен авиаудар.

На Ореховском — оккупанты сбросили авиабомбы по Новоандреевке.

В Приднепровском направлении враг трижды пытался прорваться в направлении Приднепровского и сбросил бомбы по Львову.

Сегодня особо отличились воины 34-й отдельной бригады береговой обороны, мужественно держащие оборону под вражеским напором.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Турции объявлено чрезвычайное положение, продолжается эвакуация людей.