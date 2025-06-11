"Адские санкции" не помогут: назван точный способ мгновенно поставить Путина на колени

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Клименко Елена
Несмотря на громкие заявления, призывы к миру и обещания новых санкций, Кремль не изменяет свою агрессивную политику. Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж считает, что ни заявления Дональда Трампа о необходимости переговоров с Путиным, ни угрозы США относительно так называемых "адских санкций" не будут иметь решающего влияния на РФ.
Фото: из открытых источников
Он пояснил, что Россию может остановить только комплексная стратегия – реальные военные, экономические и политические рычаги давления.
Генерал убежден: без мощной поддержки в виде современного оружия и решительных санкций Кремль продолжит чувствовать вседозволенность. Поэтому, по его словам, Украина должна получить:
· не менее 10 тысяч ракет типа Tomahawk большой дальности
· тысячи тактических баллистических ракет ATACMS,
· современная бронетехника — самолеты, БМП Bradley и танки Leopard,
· системы РЭБ, способные нейтрализовать дроны и ракеты,
· миллионы единиц боеприпасов.
Кроме военной помощи, Маломуж отметил необходимость прямого экономического давления на российские элиты. Особенно важно налагать санкции на ближайшее окружение Путина и его семью, ведь только в финансовой сфере действует более 58 механизмов блокирования активов и схем.
Также критически важны энергетические санкции, полностью ограничивающие продажу российской нефти и газа. По мнению генерала, именно тогда – под давлением Запада во главе с США – сформируется новая система международной безопасности, где Европа и Китай будут работать над стабильностью без участия агрессора.
Как уже писали "Комментарии", война против Украины – это не просто внешний конфликт для Владимира Путина, а главный инструмент контроля внутри России. Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, Кремль не заинтересован в мире и отказался от планов полной оккупации Украины.
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