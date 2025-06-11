"Адские санкции" не помогут: назван единственный способ мгновенно поставить Путина на колени

Несмотря на громкие заявления, призывы к миру и обещания новых санкций, Кремль не изменяет свою агрессивную политику. Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж считает, что ни заявления Дональда Трампа о необходимости переговоров с Путиным, ни угрозы США относительно так называемых "адских санкций" не будут иметь решающего влияния на РФ.

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Он пояснил, что Россию может остановить только комплексная стратегия – реальные военные, экономические и политические рычаги давления.

Генерал убежден: без мощной поддержки в виде современного оружия и решительных санкций Кремль продолжит чувствовать вседозволенность. Поэтому, по его словам, Украина должна получить:

· не менее 10 тысяч ракет типа Tomahawk большой дальности

· тысячи тактических баллистических ракет ATACMS,

· современная бронетехника — самолеты, БМП Bradley и танки Leopard,

· системы РЭБ, способные нейтрализовать дроны и ракеты,

· миллионы единиц боеприпасов.

Кроме военной помощи, Маломуж отметил необходимость прямого экономического давления на российские элиты. Особенно важно налагать санкции на ближайшее окружение Путина и его семью, ведь только в финансовой сфере действует более 58 механизмов блокирования активов и схем.

Также критически важны энергетические санкции, полностью ограничивающие продажу российской нефти и газа. По мнению генерала, именно тогда – под давлением Запада во главе с США – сформируется новая система международной безопасности, где Европа и Китай будут работать над стабильностью без участия агрессора.

Как уже писали "Комментарии", война против Украины – это не просто внешний конфликт для Владимира Путина, а главный инструмент контроля внутри России. Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, Кремль не заинтересован в мире и отказался от планов полной оккупации Украины.