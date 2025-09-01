logo

BTC/USD

109227

ETH/USD

4347.72

USD/UAH

41.37

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Адская неудача для россиян: «Холодный Яр» уничтожил самый главный мост оккупантов
commentss НОВОСТИ Все новости

Адская неудача для россиян: «Холодный Яр» уничтожил самый главный мост оккупантов

На востоке Украины бойцы 93-й бригады «Холодный Яр» с помощью роботизированных систем уничтожили мост оккупантов

1 сентября 2025, 17:23 comments1213
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На Восточном направлении подразделения сил обороны продолжают активно применять инновационные средства ведения войны. Рота наземных роботизированных комплексов 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" успешно ликвидировала мост, которым российские войска пользовались для обеспечения своей логистики и обустройства укрытий.

Адская неудача для россиян: «Холодный Яр» уничтожил самый главный мост оккупантов

Результат работы 93-бригады

По информации подразделения Alter Ego, операция проходила в несколько этапов. Сначала украинские военные направили наземный беспилотный комплекс, начиненный взрывчаткой, прямо на мост. Далее удар был скоординирован с помощью FPV-дрона, совершившего контролируемый подрыв. В результате точного удара мост был полностью уничтожен.

Этот объект имел важное значение для врага, поскольку обеспечивал передвижение техники и снабжение подразделений. Его разрушение существенно усложнит россиянам подвоз боеприпасов и живой силы на этом отрезке фронта.

Представители бригады отмечают, что соединение наземных роботизированных комплексов и FPV-дронов демонстрирует новый уровень эффективности украинских военных в борьбе с противником. Использование подобных технологий позволяет минимизировать риски для личного состава и наносить точечные удары по критически важным объектам оккупантов.

93-я бригада "Холодный Яр" уже неоднократно демонстрировала нестандартные решения и смелые тактические шаги, позволяющие уничтожать важные элементы враждебной инфраструктуры. Уничтожение моста еще один пример того, как украинские военные благодаря технологиям и креативному подходу последовательно разрушают логистические возможности армии РФ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Верховной Раде появился законопроект, существенно изменяющий правила предоставления отсрочки от мобилизации для студентов. Если документ примут, обучение в высшем или профессиональном образовании больше не сможет быть формальным основанием для избежания службы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/SJTF_Dnipro/16892
Теги:

Новости

Все новости