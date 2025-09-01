Адская неудача для россиян: «Холодный Яр» уничтожил самый главный мост оккупантов

На Восточном направлении подразделения сил обороны продолжают активно применять инновационные средства ведения войны. Рота наземных роботизированных комплексов 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" успешно ликвидировала мост, которым российские войска пользовались для обеспечения своей логистики и обустройства укрытий.

Результат работы 93-бригады

По информации подразделения Alter Ego, операция проходила в несколько этапов. Сначала украинские военные направили наземный беспилотный комплекс, начиненный взрывчаткой, прямо на мост. Далее удар был скоординирован с помощью FPV-дрона, совершившего контролируемый подрыв. В результате точного удара мост был полностью уничтожен.

Этот объект имел важное значение для врага, поскольку обеспечивал передвижение техники и снабжение подразделений. Его разрушение существенно усложнит россиянам подвоз боеприпасов и живой силы на этом отрезке фронта.

Представители бригады отмечают, что соединение наземных роботизированных комплексов и FPV-дронов демонстрирует новый уровень эффективности украинских военных в борьбе с противником. Использование подобных технологий позволяет минимизировать риски для личного состава и наносить точечные удары по критически важным объектам оккупантов.

93-я бригада "Холодный Яр" уже неоднократно демонстрировала нестандартные решения и смелые тактические шаги, позволяющие уничтожать важные элементы враждебной инфраструктуры. Уничтожение моста еще один пример того, как украинские военные благодаря технологиям и креативному подходу последовательно разрушают логистические возможности армии РФ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Верховной Раде появился законопроект, существенно изменяющий правила предоставления отсрочки от мобилизации для студентов. Если документ примут, обучение в высшем или профессиональном образовании больше не сможет быть формальным основанием для избежания службы.