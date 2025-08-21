На восточном фронте украинские защитники добились важного успеха. Бойцы 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады выбили российские войска из большей части населенного пункта Толстое (Толстой) в Донецкой области.

Обстановка на фронте

Бои продолжались как днем, так и ночью. Украинские воины шаг за шагом вытесняли врага, нанося ему потери с воздуха и на земле. В результате слаженных действий пехоты, операторов беспилотников и артиллерийских подразделений удалось восстановить контроль над значительной частью территории.

Командование отмечает, что это очередное доказательство профессионализма и устойчивости украинских бойцов, которые, несмотря на тяжелые условия, продолжают уничтожать оккупанта и освобождать украинскую землю.

Борьба продолжается и каждый шаг вперед приближает победу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Соединенные Штаты заявили, что их участие в будущих гарантиях безопасности Украины будет минимальным. Об этом сообщило Politico со ссылкой на заявления американских чиновников.

В ходе встреч с европейскими союзниками представители Пентагона объяснили: главная ответственность за безопасность Украины ложится именно на Европу. США не планируют присылать большие наземные или авиационные силы, максимум могут оказать поддержку с воздуха. Европейские министры обороны пытались выяснить, к чему конкретно готовы Соединенные Штаты. Но ответ был однозначен: "Америка полностью не привлекается". Это вызвало беспокойство среди союзников, ведь раньше Дональд Трамп выражал готовность даже отправить американских военных. Впрочем, на следующий день он резко изменил позицию и ограничился лишь разговорами об авиационной поддержке для европейских сил.

