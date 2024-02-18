Адмирал НАТО объяснил значение потери Авдеевки для войны в Украине

В военном плане выход украинских войск из Авдеевки не является большой потерей, заявил глава военного комитета НАТО и лейтенант-адмирал Нидерландов Роб Бауэр. По его словам, россияне полностью разрушили украинский город.



Адмирал НАТО Роб Бауэр. Фото из открытых источников

В комментариях для издания Foreign Policy адмирал НАТО Роб Бауэр отреагировал на потерю Авдеевки.

"В военном плане это не большая потеря. Они разрушили всю инфраструктуру. Поэтому нет города. Есть еще пара сотен метров", – сказал Бауэр.

Нидерландский адмирал указывает, что Украина находится в сложной ситуации в войне, однако захват Авдеевки российскими силами не свидетельствует о всеобщем проигрыше в конфликте.

"Пессимисты проигрывают войны. Украине тяжело? Да. Если бы вы спросили в 1942 году в Европе: "Как идет война?", не думаю, что нашлось бы много оптимистов. Мы все равно победили", — добавил Бауэр.

Foreign Policy, ссылаясь на оценки более 10 европейских чиновников и военных экспертов отметили, что они имеют подобные мнения, как и Роб Бауэр. По их словам, захват Авдеевки представляет серьезную угрозу, однако она не так сильна, чтобы Украине угрожал крах на войне или большие неудачи на линии фронта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция президента США Джо Байдена на потерю Авдеевки украинскими силами. Кроме того, Байден обвинил Конгресс США, затягивающий выделение помощи Украине в успехах России на войне, в том числе с захватом Авдеевки.

Также "Комментарии" писали об Институте изучения войны, который в своем новом отчете объяснил, благодаря чему Россия смогла захватить Авдеевку.