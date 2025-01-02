logo

BTC/USD

96516.81

ETH/USD

3447.84

LTC/USD

105.13

USD/UAH

42.45

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Админздания Верховной Рады пострадали от дроновой атаки в Киеве: Стефанчук показал последствия
commentss НОВОСТИ Все новости

Админздания Верховной Рады пострадали от дроновой атаки в Киеве: Стефанчук показал последствия

Взрывная волна повредила соседние здания, в том числе административные помещения парламента.

сегодня, 19:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Утром 1 января в результате российской атаки дронов на центр Киева повреждены административные здания Верховной Рады Украины, где работают комитеты и подразделения Аппарата парламента. Об этом сообщил Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в своем сообщении в Facebook , опубликовав соответствующие фотографии.

Админздания Верховной Рады пострадали от дроновой атаки в Киеве: Стефанчук показал последствия

Верховная Рада. Фото: Facebook

"1 января Россия цинично атаковала центр Киева. В результате удара по жилому дому погибли двое мирных жителей – известные киевские ученые Игорь Зима и Олеся Сокур. Руководство Верховной Рады, ее Аппарат и народные депутаты выражают искренние соболезнования семьям погибших", – написал Стефанчук.

По его словам, взрывная волна повредила соседние здания, в том числе административные помещения парламента.

"На месте происшествия работали правоохранители и специальные службы, которые зафиксировали последствия атаки. Сейчас идет оценка нанесенного ущерба. Несмотря на повреждения, работники Аппарата Верховной Рады прилагают максимум усилий для оперативного устранения последствий и обеспечения бесперебойной работы парламента", — отметил Председатель ВР.

Админздания Верховной Рады пострадали от дроновой атаки в Киеве: Стефанчук показал последствия - фото 2
Админздания Верховной Рады пострадали от дроновой атаки в Киеве: Стефанчук показал последствия - фото 3
Админздания Верховной Рады пострадали от дроновой атаки в Киеве: Стефанчук показал последствия - фото 4

Как стало известно, обломки дронов упали в Печерском и Святошинском районах столицы. Взрывная волна повредила жилые дома и административные здания. В результате атаки погибли два человека, еще семеро получили ранения, среди которых две беременные женщины.

Киев неоднократно подвергался ударам дронов-камикадзе, повлекших значительные разрушения и многочисленные жертвы среди мирного населения. Однако даже в таких условиях город продолжает функционировать, демонстрируя несокрушимость духа.

Портал "Комментарии" писал, что с 1 января 2025 года россияне лишили каких-либо прав украинцев в оккупации , не получивших паспорта РФ. В частности, люди не могут получить лекарства.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid038GpQwGGrYeQuFjro1WBtvJn6Ly1rwFY4ehDfVa3eKXxcA1KegxjF7DoanJj7VX48l
Теги:

Новости

Все новости