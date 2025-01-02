Утром 1 января в результате российской атаки дронов на центр Киева повреждены административные здания Верховной Рады Украины, где работают комитеты и подразделения Аппарата парламента. Об этом сообщил Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в своем сообщении в Facebook , опубликовав соответствующие фотографии.

Верховная Рада. Фото: Facebook

"1 января Россия цинично атаковала центр Киева. В результате удара по жилому дому погибли двое мирных жителей – известные киевские ученые Игорь Зима и Олеся Сокур. Руководство Верховной Рады, ее Аппарат и народные депутаты выражают искренние соболезнования семьям погибших", – написал Стефанчук.

По его словам, взрывная волна повредила соседние здания, в том числе административные помещения парламента.

"На месте происшествия работали правоохранители и специальные службы, которые зафиксировали последствия атаки. Сейчас идет оценка нанесенного ущерба. Несмотря на повреждения, работники Аппарата Верховной Рады прилагают максимум усилий для оперативного устранения последствий и обеспечения бесперебойной работы парламента", — отметил Председатель ВР.

Как стало известно, обломки дронов упали в Печерском и Святошинском районах столицы. Взрывная волна повредила жилые дома и административные здания. В результате атаки погибли два человека, еще семеро получили ранения, среди которых две беременные женщины.



Киев неоднократно подвергался ударам дронов-камикадзе, повлекших значительные разрушения и многочисленные жертвы среди мирного населения. Однако даже в таких условиях город продолжает функционировать, демонстрируя несокрушимость духа.



Портал "Комментарии" писал, что с 1 января 2025 года россияне лишили каких-либо прав украинцев в оккупации , не получивших паспорта РФ. В частности, люди не могут получить лекарства.

