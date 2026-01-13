Адекватно ли, что Украина бьет по своим территориям

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что дискуссии о якобы "неэтичности" ударов по энергетической инфраструктуре на временно оккупированных территориях стратегически ошибочны и фактически играют на руку России.

Петро Андрющенко про украинские удары по оккупированным территориям

Комментируя последствия ударов по Мариуполю , Андрющенко обратил внимание на популярный аргумент "мы не такие", часто используемые в войне как моральный маркер. По его словам, эта формула звучит красиво и благородно, но в реальности имеет очень конкретные и опасные последствия, когда из нее следует решение сохранять комфорт в тылу оккупации.

Он отмечает, что забота о бытовых условиях гражданских на оккупированных территориях автоматически работает против Украины – не эмоционально, а демографически, экономично и долгосрочно. По этой логике оккупация начинает выигрывать конкуренцию за население: оттуда меньше уезжают, потому что там безопаснее в бытовом смысле — есть свет, вода, работа, не летают дроны и не ведутся ежедневные обстрелы.

Андрющенко подчеркивает, что работа там — на оккупанта, но для части населения, живущего "вне политики", это не аргумент. К этому прилагается российский бизнес, системный завоз колонистов и формирование полноценной среды нормализации оккупации. Мариуполь, по его словам, не исключение, а модель.

Для контраста он приводит пример прифронтовых территорий, подконтрольных Украине. Населённые пункты вблизи Днепра на правом берегу часто разрушены полностью или частично, передвижение по улицам опасно из-за дронов, обстрелов и мин, дети эвакуированы, коммунальные услуги отсутствуют. Херсон и Никополь , по его словам, яркие примеры этой реальности.

В то же время на левом берегу — в Новой Каховке и в направлении Энергодара — свет чаще, чем нет, работают оккупационные администрации и школы с очной учебой. Дети сидят за партами, параллельно проходят "патриотические" мероприятия, флажки, песни и полный цикл идеологической обработки.

В такой ситуации, отмечает Андрющенко, сохранение комфорта в тылу оккупации не является гуманизмом. Это демографический подарок врагу, стимул оставаться, условия для закрепления и среда, где вырастают дети, для которых оккупация выглядит нормой, а не катастрофой.

"Мы не такие" не должно означать "мы играем против себя", — подытожил он, подчеркнув, что война — это не конкурс этических деклараций, а конкуренция за территорию, людей и будущее. Покидая оккупации свет, школы и иллюзию стабильности, Украина рискует проиграть эту борьбу в долгую.

