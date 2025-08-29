Ад возле Покровска: в ВСУ поразили заявлением о новых террористических действиях армии Путина

Уже больше года продолжаются яростные бои на Покровском направлении — российские силы постоянно пытаются прорвать оборону ВСУ и выйти на Покровск или обойти его. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Сергей Цехоцкий в эфире Киев24.

"Враг пытается максимально контролировать все логистические пути и не учитывает, будь то военная или гражданская техника. Для них это не имеет значения. Любая цель — это плюс. Они ведут себя как настоящие террористы, враги человечества — по-другому их не назовешь", — подчеркнул Цехоцкий.

По словам офицера, несмотря на существенное преимущество окупантов в живой силе и применении БпЛА, украинские подразделения эффективно сдерживают врага, нанося ему потери.

"Мы не даем им реализовать те прихоти их фюрера, которые они приурочили к определенным датам", — отметил военный.

Эксперт Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21", объясняет активность россиян в районе Покровска стратегической важностью этого направления. По его словам, на Новопавловском направлении уже больше месяца продолжается продвижение вражеских сил.

"Есть реальная угроза окружения Покровска, где сконцентрированы огромные силы с обеих сторон. Если город будет окружен — это может стать не просто проблемой, а настоящей бедой. Кроме того, растет давление на направлениях Константиновки и Торецкая, что может поставить под угрозу все Северское выступление", — предостерег Лакийчук.

Несмотря на угрожающую ситуацию, украинские военные держат контроль над Покровском. В 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск сообщают, что город полностью очищен от диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). ВСУ обеспечивают безопасность, хотя движение по городу ограничено.

"Перемещение в пределах Покровска существенно ограничено, но попасть в город возможно", — сообщили штурмовики.

