Ад в одном из городов на Донетчине: в бесчеловечных условиях там остаются люди

В Торецке продолжается ад. Об этом сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников, передает портал "Комментарии". По его данным, процент контроля Силами Обороны местности минимален.

Торецк

"Места там мало для маневров. Исключение – район Щербиновки-Леонидовки, где идет мобильная оборона. В других местах – оккупант медленно продавливает нашу оборону. Позиций для продолжительной обороны осталось откровенно мало. Единственное, что изменилось – цена продвижения для врага еще больше выросла по сравнению с тем, что было буквально 2 месяца назад", – отмечает военкор.

За предыдущие сутки российские войска более 250 раз обстреляли Торецк. На территории громады продолжаются активные бои, там остаются всего 140 человек. В то же время в самом городе — 46 жителей.

"Центральная часть города, микрорайон уничтожен полностью. Девятиэтажные дома разрушены до 3-4 этажа, потому что врага с июня 2024 года интенсивно проводил авиаудары по территории Торецка, по 10-15 в сутки, таким образом уничтожал полностью все дома, которые могли быть использованы, и подвальные помещения, как укрытие для мирного населения”, — говорит председатель Торецкой ВА Василий Чинчик.

Он добавил, что недавно из Щербиновки Торецкой громады удалось эвакуировать одного человека. В настоящее время военная администрация ведет учет местных, которые решились выехать из окруженных боями территорий.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что враг почти оккупировал село Разлив и Силы обороны оказались в катастрофической ситуации, из-за чего необходимо выходить из соседнего города.