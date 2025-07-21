Ад станет ежедневным: украинцев предупредили о страшных перспективах угрозы с неба

Украинцам нужно готовиться к почти ежедневным воздушным угрозам, ведь Россия постепенно меняет тактику ведения воздушной войны. Об этом рассказал военный эксперт, ветеран войны и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире телеканала "Мы — Украина".

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По его словам, ранее массированные ракетно-дроновые обстрелы происходили примерно раз в несколько недель. Теперь же количество одновременно выпущенных ракет и дронов уменьшилось, однако частота атак значительно выросла. Если в прошлые месяцы РФ запускала 60–80 ракет за раз, то сейчас только 20–30, а иногда и меньше. В то же время эти атаки становятся регулярными: новые удары могут происходить каждые двое-трех суток, а иногда — каждую ночь.

Гетман отметил, что, несмотря на меньшее количество снарядов в каждой атаке, интенсивность обстрелов в целом выросла. Согласно информации Главного управления разведки, Россия производит ориентировочно 150 ракет ежемесячно и примерно столько же запускает. Кроме того, РФ определенное время накапливала запасы, поэтому сейчас имеет чуть меньше 2000 ракет, хотя в начале полномасштабного вторжения этот арсенал составлял более 4100. Это свидетельствует о удвоении темпов производства.

Также эксперт отметил изменение подхода к выбору целей для ударов. Вместо широкого географического охвата российские силы теперь пытаются концентрировать атаки на 1–2 регионах или даже отдельных локациях. Такое локальное сосредоточение позволяет им одновременно направлять значительное количество "Шахедов" и ракет на одно место, чтобы перегрузить противовоздушную оборону и пробить ее.

По мнению аналитика, такая тактика направлена на истощение украинских ПВО и создание постоянной угрозы для тыловых и критически важных объектов, особенно ночью, когда сложнее оперативно реагировать на угрозы.

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