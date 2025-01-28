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Ад на Покровском направлении: что происходит с гражданскими, которые там остаются

Обстрел Покровской громады унес жизни двух человек

сегодня, 10:52
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Недилько Ксения

27 января около 11:15 произошел вражеский обстрел со стороны российских оккупационных войск (тип оружия устанавливается) центральной части города Родинское, в результате чего повреждены 2 многоквартирных жилых дома. Информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской ГВА.

Ад на Покровском направлении: что происходит с гражданскими, которые там остаются

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В 11:30 произошел вражеский обстрел со стороны оккупантов (тип оружия устанавливается) города Родинское. Поврежден жилой дом и газовая труба. Информация о пострадавших не поступала.

В 13:42 в результате вражеских обстрелов возник пожар в г. Родинское. Горело здание СТО. Общая площадь пожара – 50 кв. м. Огнем уничтожены 4 легковых автомобиля на площади 30 м кв. Погибли 2 гражданских человека.

В 14.45 произошел вражеский обстрел FPV-дроном со стороны оккупантов восточной части Покровска, на выезде из города. Поврежден грузовой автомобиль "Укрпочта". Ранение получил водитель 1984 года рождения.

Напомним, сегодня оккупанты ударили шахедами по Киевской областиХарькову, Одессе и другим областям.

В Киевской области были повреждены жилые дома, авто и уничтожен огнем музей ретро-автомобилей.

В Харькове произошло попадание в гражданское предприятие, из-за чего загорелся пожар. Также были повреждены дома и автомобили.

В Одессе попадание шахеда произошло в многоэтажку, также уничтожены автомобили, повреждена школа и другие объекты инфраструктуры. Ранения получили четыре человека.

В Чернигове частично разрушены два частных дома, сообщили в ГВА. Пострадавших нет. Есть повреждение инфраструктурного объекта в Уманщине Черкасской области, сообщает мэр.



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