Ад на Покровском направлении: что происходит с гражданскими, которые там остаются

27 января около 11:15 произошел вражеский обстрел со стороны российских оккупационных войск (тип оружия устанавливается) центральной части города Родинское, в результате чего повреждены 2 многоквартирных жилых дома. Информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской ГВА.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В 11:30 произошел вражеский обстрел со стороны оккупантов (тип оружия устанавливается) города Родинское. Поврежден жилой дом и газовая труба. Информация о пострадавших не поступала.

В 13:42 в результате вражеских обстрелов возник пожар в г. Родинское. Горело здание СТО. Общая площадь пожара – 50 кв. м. Огнем уничтожены 4 легковых автомобиля на площади 30 м кв. Погибли 2 гражданских человека.

В 14.45 произошел вражеский обстрел FPV-дроном со стороны оккупантов восточной части Покровска, на выезде из города. Поврежден грузовой автомобиль "Укрпочта". Ранение получил водитель 1984 года рождения.

Напомним, сегодня оккупанты ударили шахедами по Киевской области, Харькову, Одессе и другим областям.

В Киевской области были повреждены жилые дома, авто и уничтожен огнем музей ретро-автомобилей.

В Харькове произошло попадание в гражданское предприятие, из-за чего загорелся пожар. Также были повреждены дома и автомобили.

В Одессе попадание шахеда произошло в многоэтажку, также уничтожены автомобили, повреждена школа и другие объекты инфраструктуры. Ранения получили четыре человека.

В Чернигове частично разрушены два частных дома, сообщили в ГВА. Пострадавших нет. Есть повреждение инфраструктурного объекта в Уманщине Черкасской области, сообщает мэр.