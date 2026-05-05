Абсолютный цинизм: Зеленский после зверской атаки РФ выдвинул Кремлю жесткий ультиматум

В течение ночи российские войска совершили очередную массированную атаку, направленную, прежде всего, на энергетические объекты Полтавской области. По словам президента Украины Владимира Зеленского, наиболее трагическим стал удар по месту, где уже работали спасатели ГСЧС и ликвидировали последствия предварительного попадания. По предварительным данным, враг нанес повторный ракетный удар, что привело к новым жертвам и разрушениям.

Глава государства отметил, что по состоянию на данный момент известно о десятках пострадавших. Погибли четыре человека, среди них два сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Речь идет о Герое Украины Викторе Кузьменко, который более полусотни раз выезжал на ликвидацию последствий обстрелов, а также о Дмитрии Скрыле, который посвятил службе в ГСЧС более двух десятилетий. Их гибель стала болезненной утратой для спасательной системы страны.

Отдельные удары этой ночью были нанесены и по другим регионам. На Харьковщине ранения получили четыре человека, еще один человек погиб. В Днепропетровской области враг атаковал критическую инфраструктуру: три человека получили травмы, а в Павлограде повреждения линий электропередач повлекли за собой масштабные отключения электроэнергии для тысяч домохозяйств.

Зеленский подчеркнул, что под обстрелами также оказались Запорожье и Киевщина, где в общей сложности ранены еще трое жителей. Основным направлением ударов стали объекты энергетической системы, свидетельствующие о целенаправленной попытке дестабилизировать критическую инфраструктуру страны.

По словам президента, такие действия демонстрируют откровенный цинизм: одновременно звучали призывы к "тишине" для политических целей, но на практике продолжались ракетно-дроновые атаки. Украинская сторона отмечает, что прекращение огня возможно только при реальных шагах, а в ответ на агрессию государство будет действовать симметрично.

