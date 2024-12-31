Abrams в Украине: танкисты ВСУ рассказали, оправдали ли они надежды

Конкретно на фронтах русско-украинской войны американские Abrams сошлись в прямом противоборстве с русскими танками. Следовательно, воины ВСУ имели возможность на собственном опыте сравнить реальные боевые характеристики этих машин. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Business Insider.

Танки Abrams. Фото: из открытых источников

Отмечается, что советские и американские танки хоть и создавались для противостояния друг другу, но делали их, исходя из совершенно разных концепций. Советские танки серии Т, в том числе и самый массовый из них Т-72, меньше и легче "Абрамса", у них более слабая броня. Вместе с тем более компактные размеры делают их несколько более сложной мишенью. Советские танки также имеют автомат зарядки пушки, имеющий неоднозначную репутацию.

Когда-то "Абрамсы" уже воевали против более простых экспортных версий Т-72 в Ираке. В Украине же наоборот более простые экспортные версии "Абрамсов" воюют против максимально оснащенных российских танков. И все же украинские танкисты высоко оценили свои "Абрамсы".

"Он лучше, чем Т-72, Т-62 и даже российский Т-90", — сказал изданию командир украинского танка.

Как и другие танки и бронетехника в Украине, Абрамс сталкивается с вызовами постоянной угрозы беспилотников, мин и противотанковых ракет, что заставляет его выполнять нетипичную роль, но танк все еще ценен. Вместе с боевыми машинами пехоты "Брэдли" они усилили боеспособность украинской 47-й механизированной бригады.

"Это несравненно лучшая система. А1 может быть старым в том смысле, что он был в нашем ассортименте достаточно долго, но он гораздо лучше всего, что есть у россиян", — сказал военный эксперт Роберт Гринвей, который во время службы в армии имел дело с "Абрамсами".

Одним из преимуществ "Абрамса" являются его снаряды из обедненного урана, которые имеют повышенную пробивную способность и с более высокой вероятностью приводят к пожару во вражеском танке после пробития его брони. У россиян тоже есть такие снаряды, но используются нечасто.

Мощный газотурбинный двигатель может разгонять 60-тонный A1 до 72 километров в час, придавая танку достаточную маневренность. Однако "Абрамс" является сложным в обслуживании.

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