"А почему нас должно интересовать": Рютте резко ответил на вопрос об иностранных войсках в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что только Украина имеет право принимать решения о присутствии иностранных войск на своей территории, а мнение российского диктатора Владимира Путина в этом вопросе не должно иметь никакого значения.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников

В ходе дискуссии в Праге, организованной Международным институтом стратегических исследований, Рютте ответил на вопрос о позиции России относительно возможного размещения международных сил в Украине после завершения войны.

"А почему нас должно интересовать, что Россия думает о чьих-то войсках в Украине? Это суверенное государство. Это не им решать", – заявил Рютте.

Генсек НАТО подчеркнул, что постоянное реагирование на позицию Москвы лишь усиливает влияние Владимира Путина.

"Украина – суверенное государство. Если Украина захочет присутствия сил в рамках гарантий безопасности или для поддержания мира – это ее право. Нам следует прекратить делать Путина слишком могущественным", — добавил Рютте.

МИД России ранее отверг любую возможность обсуждать размещение иностранных войск в Украине. В Кремле назвали эту идею "неприемлемой иностранной интервенцией". Путин настаивает, что подобная инициатива якобы противоречит "суверенитету и безопасности России".

