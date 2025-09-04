logo

Главная Новости Общество Война с Россией "А почему нас должно интересовать": Рютте резко ответил на вопрос об иностранных войсках в Украине
"А почему нас должно интересовать": Рютте резко ответил на вопрос об иностранных войсках в Украине

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Путин не имеет права задавать вопросы об иностранных войсках в Украине.

4 сентября 2025, 12:40
Slava Kot
avatar

Slava Kot

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что только Украина имеет право принимать решения о присутствии иностранных войск на своей территории, а мнение российского диктатора Владимира Путина в этом вопросе не должно иметь никакого значения.

"А почему нас должно интересовать": Рютте резко ответил на вопрос об иностранных войсках в Украине

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников

В ходе дискуссии в Праге, организованной Международным институтом стратегических исследований, Рютте ответил на вопрос о позиции России относительно возможного размещения международных сил в Украине после завершения войны.

"А почему нас должно интересовать, что Россия думает о чьих-то войсках в Украине? Это суверенное государство. Это не им решать", – заявил Рютте.

Генсек НАТО подчеркнул, что постоянное реагирование на позицию Москвы лишь усиливает влияние Владимира Путина.

"Украина – суверенное государство. Если Украина захочет присутствия сил в рамках гарантий безопасности или для поддержания мира – это ее право. Нам следует прекратить делать Путина слишком могущественным", — добавил Рютте.

МИД России ранее отверг любую возможность обсуждать размещение иностранных войск в Украине. В Кремле назвали эту идею "неприемлемой иностранной интервенцией". Путин настаивает, что подобная инициатива якобы противоречит "суверенитету и безопасности России".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что европейские лидеры заговорили о создании буферной зоны на территории Украины.

Также "Комментарии" писали, что Трамп раскрыл свой план, как закончить войну в Украине. Главная идея президента США состоит в том, чтобы посадить за стол переговоров в одной комнате президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.



Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/09/4/7219424/
