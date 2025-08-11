"А мой в "Азове": как военные отреагировали на громкую рекламу

Волну обсуждения в Украине вызвала новая рекламная кампания бригады "Азов". Общество в целом поделилось на "за" и "против" — одни одобряют ролики, другие — осуждают.

"Азов". Фото из открытых источников

Старший лейтенант Сил обороны Украины, позывной "Алекс" прокомментировал рекламные ролики. По его словам — "кому норм, кому категорически не понравилось; кто гордится, а кто скептически к этому относится".

“Лично я скажу следующее: если любую рекламу после ее релиза активно обсуждают в обществе, если она на слуху еще и продолжительное время (а данная кампания предусматривает серию роликов и почти каждый, кому они нравятся и даже те, кому не нравится – все равно будут ждать следующую серию, потому и тем и еще будет оговорено что там будет интересно что там будет дальше) реклама сработала на все 1000%”, — убежден военный.

"Алекс" согласился, что если бы подобные ролики записала какая-то ноу-нейм бригада Сухопутных войск — не было бы прям такой активности и обсуждения. По его словам, здесь действительно в большей степени способствовала медийная развитость и авторитет бригады.

"Возможно, эти ролики недостаточно донесли социальный посыл, который в них был заложен, но как реклама оправдали себя с головой и заставили всех обсуждать подразделение, что я считаю успешно выполненным заданием", — отметил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как военные прокомментировали законопроект об усилении ответственности за нарушение прав ЛГБТ. Указали, какими действительно важными вопросами должны заниматься народные депутаты.