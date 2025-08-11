"А мой в "Азове": как военные отреагировали на громкую рекламу

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Волну обсуждения в Украине вызвала новая рекламная кампания бригады "Азов". Общество в целом поделилось на "за" и "против" — одни одобряют ролики, другие — осуждают.
"Азов". Фото из открытых источников
Старший лейтенант Сил обороны Украины, позывной "Алекс" прокомментировал рекламные ролики. По его словам — "кому норм, кому категорически не понравилось; кто гордится, а кто скептически к этому относится".
"Алекс" согласился, что если бы подобные ролики записала какая-то ноу-нейм бригада Сухопутных войск — не было бы прям такой активности и обсуждения. По его словам, здесь действительно в большей степени способствовала медийная развитость и авторитет бригады.
