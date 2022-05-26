В Мариуполе оккупанты расширяют братские могилы: чего они боятся

В оккупированном городе Мариуполь военные рф увеличивают братские захоронения на местных кладбищах, очевидно, опасаясь вспышки возможной эпидемии. Предупреждения о такой вероятности звучали и от украинских властей .

Братские могилы в оккупированном Мариуполе (фото из открытых источников)

Об этом сообщает в Телеграмме советник мэра оккупированного города Петр Андрющенко.

"Оккупанты готовятся расширить братское захоронение на старом кладбище "Некрополь" в Центральном районе города. Для этого, россияне используют наши предупреждения об угрозе эпидемии и фактически начали "сериал" по центральным каналам раша-тв по сценарию" мы местные, здесь живем, мы боимся — нужно перезахоронение", — утверждает городской чиновник.

Петр Андрющенко сообщил, что горожане говорят об увеличении и готовности новых рвов для таких захоронений. Вместе с тем у представителей российской пропаганды есть свои планы, чтобы использовать этот печальный фактаж и наличие братских могил, чтобы снова обвинять украинских военнослужащих, что они убивали гражданских жителей Мариуполя и наличие таких бесчеловечных захоронений.

Важно, что известна информация об указаниях, которые давали кафиры в Мариуполе. Они приказали сбросить останки погибших в Мариупольском драмтеатре в одно всеобщее захоронение.

В частности, в оккупированном городе с помощью спутника зафиксировано четвертое место массового захоронения погибших мариупольцев – это на территории города, рядом с Центральным кладбищем. Эта большая братская могила была сделана еще в марте.

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