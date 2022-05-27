В Мариуполе гуманитарная помощь попадает на полки магазинов

Оккупанты продолжают проводить против мирного населения Мариуполя тактику террора. Часть продуктов питания, которые приходят в оккупированный город, оказываются на полках местных магазинов. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

В Мариуполе среди населения растет недовольство (фото из открытых источников)

По его словам, в городе растет недовольство среди населения из-за коррупции кафиров.

"В Мариуполе из-за разрушенных объектов инфраструктуры критические проблемы с электроэнергией и водоснабжением. Недовольство со стороны местного населения вызывают коррумпированные действия оккупационных властей. В частности, часть продуктов питания, которые завозятся, так называемым гуманитарным грузом с территории РФ, оказывается на полках местных продуктовых магазинов" , – подчеркнул он.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что супруга защитника "Азовстали" рассказала, что он думает об операции спасения. Украинка Наталья Зарицкая сообщила, что в прошлый вторник, днем, находясь в помещении украинского посольства на территории Турции, пообщалась в ходе телефонного разговора с мужчиной, который в тот день вместе с другими бойцами находился на предприятии "Азовсталь". Об этом жена одного из защитников "Азова" рассказала в эфире информационного телемарафона. Бойцы находились на территории "Азовстали". Она еще отметила, что от мужа узнала о трагической судьбе других азовцев, которых хорошо знала. Еще Зарицкая передала мнение своего мужа об операции по их спасению. При этом жена бойца этого полка, вместе с другими родственниками военных из Мариуполя, прибыла в Турцию, поблагодарила турецкие власти за уже оказанную поддержку защитников Украины.

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