Залужный заключил пари на блюдо, которое не любит: что придется съесть в случае проигрыша

Бывший главнокомандующий Валерий Залужный и шеф-повар Евгений Клопотенко заключили пари. Соответствующее фото и сообщение опубликовал на своей странице в Instagram Клопотенко, сообщает портал "Комментарии".



Валерий Залужный. Фото из открытых источников

"Залужный не любит борщ. Но мы заключили пари, что я это изменю. Так что следите за новостями в этом деле. Не знаю, справлюсь ли я за 80 дней", — сообщил Евгений Клопотенко.

Пари стартовало именно в Лондоне, когда кулинар принимал участие в организации благотворительного званого ужина.

"Была десятая годовщина благотворительной организации, была еда, была собрана £19,525 (₴1,039,480). Часть средств уже идет на авто 4х4, его переоборудуют в скорую для эвакуации раненых из передовой", — пояснил шеф-повар.

Другую часть собранных средств распределят на Eco Flow военным, протезированием украинских защитников, на индивидуальные аптечки.

"Вот так, началось все с благотворительности, а бонусом еще и господина Валерия в борщ теперь должен влюбить. Вызов принят", – написал он.













Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал увольнение бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. По его словам, решение было принято с учетом "внутренних соображений".

Ермак отметил, что в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину в Киеве осталась "лишь небольшая группа людей", которая продолжала работать непрерывно. Он подчеркнул, что государственные служащие должны быть постоянно в распоряжении страны, готовыми к "тотальным физическим и моральным усилиям".



