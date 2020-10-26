В новом фильме о Золушке главную роль сыграет афроамериканский актер

Кинопроизводство в 2020-м внедряет новые взгляды на канонических персонажей. Так, например, новой Золушкой станет парень, сообщает 112.ua с отсылкой на американский сайт Deadline.com.

Фото: Teen Vogue

Студия Disney работает над новым хип-хип-мюзиклом по мотивам всем известной сказки о Золушке. Новый проект имеет название "Сникерелла" (англ. Sneakerella), героем которого станет темнокожий подросток.

Мальчик Эл – это Золушка в современном мире, который мечтает создавать оригинальные сникеры. Но пока все свое время парень проводит в магазине кроссовок, где и работает. Он тщательно скрывает свои желания стать дизайнером обуви от приемного отца и двух сводных братьев. Судьбоносный поворот в жизни наступает тогда, когда герой знакомится с Кирой, дочерью преуспевающего игрока NBA и начинает бороться за свою мечту.

Главную роль в картине исполнит Чоузен Джейкобс известен по фильму "Оно". Также в переосмысленной версии "Золушки" сыграют Лекси Андервуд ("И повсюду тлеют пожары") и баскетболист, четырехкратный чемпион NBA Джон Сэлли. Режиссером выступит Элизабет Аллен Розенбаум ("Аквамарин").

Киноленту планируют выпустить на сервисе Disney+, о дате премьеры пока неизвестно.

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